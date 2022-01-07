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Новости > Опубликован список наиболее популярных у украинцев имен в ушедшем году

Опубликован список наиболее популярных у украинцев имен в ушедшем году

Александр Панько
07.01.22 12:07
424
Опубликован список наиболее популярных у украинцев имен в ушедшем году

Главное: В 2021 году украинцы чаще всего называли своих детей Софиями, Мариями, Златами, Максимами, Иванами и Матвеями. Среди экзотических имен: Весна, Яна, Ерофий и Гериций.

Детали: В прошлом году в Киеве самыми популярными именами для новорожденных стали: . Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на Центральное межрегиональное управлении Министерства юстиции, в 2021 году девочкам в столице чаще всего давали имена: София, Мария, Злата, Соломия, Анастасия, Анна, Кристина, Маргарита, Ева, Милана, Полина; а мальчикам — Максим, Иван, Матвей, Артем, Лев, Андрей, Дмитрий, Михаил, Александр, Марк, Тимофей.

Также детей называли и редкими и экзотическими именами.

Так девочкам давали имя Ими, Миа, Эва, Ясна, Мечта, Алия, Нина, Рада, Этери, Захра, Марго, Белль, Весна, Санта, Фаина, Арина, Афина, Лиана, Лаура, Мадина, Маруся, Илария, Ведана, Агувия, Сабина, Есения, Аврора, Устина, Наколетта, Магдалина, Квитослава, Пелагия, Росанка, Властилина, Аркадия, Архелия, Мелодисон, Доминика, Златослава, Стефания, Доне, Дарина, Ильинка.

А мальчикам — Влас, Адам, Клим, Илон, Филипп, Марьян, Ярема, Архип, Сава, Оскар, Филипп, Устим, Остап, Тихон, Радвил, Олекса, Ларион, Ерофий, Елисей, Кузьма, Феликс, Мефодий, Аристарх, Бальтазар, Святозар, Всеволод, Гериций, Элеазар, Савелий, Александер, Савватий, Всеслав, Варфоломей, Альберт, Никифор.

В тему: В 2020 году украинцы называли своих детей Аннами, Анастасиями, Антонинами, Артемами, Андреями, Богданами, Яныками, Зеленскими, Империями и Невами.

По состоянию на 2021 год наиболее популярными именами среди украинцев были Анна, София, Артем и Александр. Среди оригинальных имен: Принц, Одиссей, Кыонг, Росинка, Флорентина, Герда и Мелодисон.

Тэги: общество, Министерство юстиции Украины, имя, курьезы, новости Украины

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