Участникам протестов в Казахстане светит пожизненное заключение

Главное: Участникам протестов в Казахстане грозит от восьми лет до пожизненного лишения свободы. Их также могут лишить гражданства.

Детали: В Казахстане прокуратура завела уголовные дела из-за массовых протестов — по статьям о «беспорядках» и «актах терроризма». Об этом сообщает казахстанский портал ORDA в четверг, 6 января.

Также в стране создали межведомственную следственную группу для ведения уголовных дел по массовым протестам.

Участникам протестов в Казахстане грозит от восьми лет до пожизненного лишения свободы. Также их могут лишить гражданства Казахстана.

В тему: В Казахстане началась антитеррористическая операция. К ней привлекли российских десантников.

Приблизительный ущерб в результате массовых беспорядков в Казахстане составляет 92 миллиона долларов.