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Новости > Рождество Христово: какой праздник отмечается 7 января 2022 года

Рождество Христово: какой праздник отмечается 7 января 2022 года

Агата Кловская
07.01.22 05:50
105
Рождество Христово: какой праздник отмечается 7 января 2022 года

Сегодня, 7 января 2022 года, отмечают Рождество Христово и День прялки.

Рождество Христово

Православные отмечают великий праздник, входящий в число двунадесятых, Рождество Христово.

Рождение Иисуса Христа это великий день для всего христианского мира. Его отмечают в более ста странах мира. Между западными и восточными христианами существует разница в праздновании этой даты. Западная церковь живет по Григорианскому календарю, и Рождество празднует 25 декабря, а Восточная церковь по Юлианскому, и у нас Рождество выпадает на 7 января, ровно через 9 месяцев после Благовещения 7 апреля, когда архангел оповестил Деву Марию, что она избрана для великого будущего христианского мира. 

Иисус Христос пришел в этот мир в Вифлееме, в пещере, где держали животных. За неимением колыбели, младенца положили в ясли, служившие кормушкой для животных. Первыми поклониться Спасителю пришли местные пастухи, которым Ангел возвестил о рождении Сына Божьего. В то время с востока путь уже держали волхвы, древние мудрецы, которые знали, что вскоре Господь пошлет на Землю своего сына. Иисус родился.

После грехопадения Евы у человечества появился второй шанс заслужить прощение Всевышнего и обрести бессмертие. Волхвы принесли дары новорожденному, золото, ладан и смирну. Золото преподносили царям, правителям, как признание силы и власти на Земле. Ладан как знак принятия Бога, а смирну как напоминание о смертности младенца, присущей каждому человеку. В ночь с 6 на 7 января в церквях и храмах проводятся службы, рассказывающие в песнопениях об истории Иисуса.

Накануне Рождества идет строгий пост, и заканчивается он с восхождением на небосвод первой звезды. Эту звезду весь христианский мир ждет с нетерпением. Это Вифлеемская звезда. Согласно преданиям, это она указала путь волхвам к пещере.

День прялки

Неофициальный католический праздник, который знаменует возобновление работ после Рождества.

Этот праздник уходит своими корнями в Средневековье, не потерял он своей актуальности и до сегодняшнего дня.

Еще не так давно пряжу, предназначенную для вязания и ткачества, не покупали, а изготавливали самостоятельно. Самое распространенное сырье для самодельных нитей – овечья шерсть. Прялка – старинное приспособление с предельно простым устройством. При этом нить получалась красивая, ровная и прочная. Женщины пряли как в одиночку, так и большими компаниями, собираясь осенними и зимними вечерами на посиделки. Поэтому для многих женщин имело значение, чтобы инструмент выглядел красивым и нарядным.

Технология прядения имеет достаточно давнюю историю. Вначале нить скручивали пальцами. Затем были изобретены веретено и прялка. Изготовление нити превратилось в непрерывный процесс и существенно ускорилось. Первыми появились прялки с ручным приводом, позже – с ножным.

Усовершенствование приспособления позволило регулировать толщину нити, улучшить ее качество. Впервые подобное устройство было изготовлено в Древнем Риме.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День победы над Наполеоном Бонапартом;

- Международный день глупой походки;

- День памяти Лукиана Антиохийского у католиков;

- День богини Сехмет в Египте.

Тэги: Рождество, общество, мир, праздники, новости Украины

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