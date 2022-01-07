Ученые создали «автомобиль» для рыб

Главное: Израильские ученые создали аквариум на колесах, с помощью которого научили рыб управлять сухопутным транспортным средством. Таким образом они доказали, что рыбы обладают универсальным способом ориентации в пространстве в разных средах.

Детали: Специалисты из Университета имени Бен-Гуриона смогли продемонстрировать, что навигация рыб не зависит от их нахождения в определенной среде. Как сообщает Lenta.ru, ученые поместили рыб в аквариуме, расположенном на подвижной базе.

Емкость оборудовали камерами, лидаром и обрабатывающим сигнал компьютером. Лидар отслеживал движение животных внутри аквариума и дублировал данные на колеса транспортного средства. Чтобы заставить рыб перемещаться в определенном направлении, ученые расставляли для них приманки.

Оказалось, что сперва животные тратили до получаса, чтобы сориентироваться в пространстве и найти правильный путь. Однако спустя несколько повторов те же рыбы проходили путь за минуту.

По словам авторов исследования, «то, как пространство представлено в мозгу рыбы, и стратегии, которые она использует, могут быть столь же успешными в земной среде, как и в водной».

В тему: Зимой 2021 года американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск на своей странице в Clubhouse рассказал об обезьяне, которая научилась играть в понг при помощи импланта в мозге.

Впоследствии он опубликовал видео играющей обезьяны.