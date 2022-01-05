Главное: За минувшие сутки в мире выявили более 2,1 миллиона заражений коронавирусом. Это новый суточный рекорд.

Детали: В мире установлен новый суточный рекорд по приросту коронавируса. Согласно данным сайта Worldometers, днем ранее было обнаружено 2 144 095 случаев COVID-19.

Только в США за сутки выявили 567 696 случаев, хотя по данным Университета Джона Хопкинса было обнаружено более миллионе случаев, во Франции — 271 686, в Британии — 218 724, в Италии — 170 844, в Испании — 117 775.

Также за сутки в мире умерли 6 656 пациентов с коронавирусом.

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