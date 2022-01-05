Как оказалось, прошлый год в Киеве был не в меру жарким

Главное: Прошлый год в Киеве попал в двадцатку самых жарких. Аномальными стали июль и ноябрь.

Детали: Эксперты Центральной геофизической обсерватории подвели климатические итоги 2021-го года в Киеве. Оказывается, он попал в двадцатку самых жарких с 1881-го года.

Отмечается, что средняя температура в украинской столице в 2021-м году составила 9,2 градусов тепла – это на 0,2 градуса выше климатической нормы 1991-2020 годов.

Информируется: «В течение семи месяцев года наблюдались положительные отклонения температуры воздуха по сравнению со средними многолетними показателями, а пять месяцев продемонстрировали отрицательные отклонения от нее».

Аномальными стали июль и ноябрь: эти месяцы имели наибольшие отклонения соответственно на 3,3 и 2,2 градуса.

При этом, говорят специалисты, холоднее всего было 20 января (минус 20,2 градусов), а жарче всего – 24 июня (плюс 35,5 градусов).

Кроме этого в прошлом году в городе зафиксировали сразу 25 температурных рекордов (больше всего в январе и июне – девять и десять соответственно).

Наконец, как говорят эксперты, осадков на проспекте Науки, 37 выпало 533 мм – это соответствует 86% климатической нормы. Прошедший год вошел в двадцатку самых сухих, но во времени осадки распределились очень неравномерно: почти две месячные нормы в январе и феврале, а в июне и октябре их количество не превысило и 32% от средних многолетних показателей.

В тему: В первые выходные 2022-го года в Украине будет не очень зимняя погода.