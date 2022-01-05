Трагедия в Киевской области: молодой парень погиб, катаясь на квадроцикле

Главное: В Киевской области погиб 18-летний парень. Он катался на квадроцикле.
Детали: В минувший вторник, 4 января, в селе Глубокое Киевской области произошла трагедия. О ней поведала местная полиция.
Сообщается, что тут, катаясь на квадроцикле Kupimoto, погиб восемнадцатилетний парень.
Известно, что он не справился с управлением, после чего на скорости врезался в бетонный столб.
Приехавшая «скорая помощь» не сумела его спасти – парень умер в машине медиков.
Отмечается, что погибший работал механиком.
Уже возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» УК Украины.
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