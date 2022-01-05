На Закарпатье фиксируют первые подтопления

Главное: Селевые потоки сошли на Закарпатье. Фиксируются подтопления.

Детали: Из-за аномально теплой погоды на Закарпатье произошли схождения селевых потоков. Об этом сообщили в ГСЧС.

Все это привело к повышению уровня воды – уже фиксируются подтопления.

Так, информируется, что в Раховском, Тячевском и Хустском районах подтопило семь подвальных помещений, шесть жилых домов и двадцать одно домохозяйство.

Отмечается, что для откачки воды привлекалась техника местных пожарно-спасательных подразделений.

Кроме этого минувшей ночью сошли селевые потоки на дорогу регионального значения Р21 в селе Нижний Быстрый Хустского района и автодорога национального значения Н09 в Рахове.

Спасатели говорят, что над расчисткой дорожного полотна от земляных масс и камней работала техника фирмы, обслуживающей эти отрезки дорог.

Сейчас движение транспорта уже возобновлено.

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