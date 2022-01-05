В Украине стартует регистрация на пробное ВНО

Главное: Уже сегодня в Украине начинается регистрация на пробное ВНО. Участие в пробной сессии, которая состоится 19 и 26 марта, стоит около 300 гривен.

Детали: В Украине в среду, 5 января, стартует регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО), которая продлится до 22 января. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Для участия в пробном ВНО необходимо зарегистрироваться на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Участие в пробной сессии, которая состоится 19 и 26 марта, стоит около 300 гривен. Тариф варьируется в зависимости от региона.

19 марта состоится тестирование по украинскому языку, украинскому языку и литературе.

26 марта — по истории Украины, математике, математике (задание уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, иностранных языках (английский, испанский, немецкий и французский).

В тему: Обнародован график ВНО-2022.