Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Орбиту МКС решили подкорректировать

Орбиту МКС решили подкорректировать

Агата Кловская
04.01.22 10:35
23
Орбиту МКС решили подкорректировать

Главное: Орбиту МКС ждет корректировка. Состоится она 12 января.

Детали: Орбиту Международной космической станции откорректируют. Произойдет это в следующую среду, 12 января.

Информируется, что это плановая коррекция.

Ее проведут с целью формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-21» и посадкой «Союза МС-19».

Так, сперва должна включиться двигательная установка грузового корабля «Прогресс МС-18», которая проработает 292,5 секунды. После маневра высота орбиты станции увеличится на 850 метров, а средняя высота орбиты вырастет до 417,73 километра.

Стоит уточнить, что в данный момент на МКС пребывают космонавты «Роскосмоса» командир МКС Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршберн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

В тему: Названа дата возможного столкновения астероида Апофис с Землей.

Тэги: мир, космос, наука, МКС

Комментарии

Статьи

01.01.22 22:18

Роботы против человека: реальность-2022

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Денисова – циничная политиканша, недостойная занимать должность омбудсмена. Она пиарится на украинских узниках в Донецке, помешав им быть дома уже год назад
03.01.22 12:09

Денисова – циничная политиканша, недостойная занимать должность омбудсмена. Она пиарится на украинских узниках в Донецке, помешав им быть дома уже год назад

Автор: "Первый независимый&quo

Выбор редакции
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Тайна вакцины Pfizer будет сохраняться до тех пор, пока не умрут все уколотые этим препаратом
Тайна вакцины Pfizer будет сохраняться до тех пор, пока не умрут все уколотые этим препаратом
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.01.22 10:30

Священник УПЦ нуждается в помощи на лечение
04.01.22 10:29

Зависимость от видеоигр официально признали болезнью
04.01.22 10:16

Коронавирус в Украине: 1 746 заболевших и 135 погибших
04.01.22 09:45

В Харькове коммунальщики «закопали» машину в снег
04.01.22 09:20

Украинский журналист Цымбалюк срочно покинул Россию, боясь за свою безопасность
04.01.22 09:11

Стало известно, люди с какими группами крови наиболее уязвимы перед коронавирусом
04.01.22 08:52

Названа дата возможного столкновения астероида Апофис с Землей
04.01.22 08:31

На Рождество украинцев ждет весьма мрачная погода
04.01.22 05:30

Всемирный день азбуки Брайля: какой праздник отмечается 4 января 2022 года
04.01.22 00:01

Известный таблоид припугнул жителей Земли гигантскими астероидами
04.01.22 10:16

Коронавирус в Украине: 1 746 заболевших и 135 погибших
04.01.22 09:20

Украинский журналист Цымбалюк срочно покинул Россию, боясь за свою безопасность
04.01.22 08:52

Названа дата возможного столкновения астероида Апофис с Землей
04.01.22 00:01

Известный таблоид припугнул жителей Земли гигантскими астероидами
03.01.22 13:51

Под Киевом пылала жилая пятиэтажка
02.01.22 13:51

В Украине начал действовать закон, который касается всех, кто пользуется мобильной связью
02.01.22 10:49

Российские суда в Украине стали вне закона
01.01.22 13:57

С сегодняшнего дня в Украине вводятся кассовые аппараты для малого бизнеса. Но есть исключения
01.01.22 11:09

Отмена акцизных марок и помощь начинающим бизнесменам: что изменилось в Украине с 1 января 2022 года
01.01.22 06:06

Международный день похмелья: какой праздник отмечается 1 января 2022 года
28.12.21 15:03

Легенда украинского футбола Александр Шовковский «экономит» на родной дочери, - СМИ
30.12.21 16:11

Путин в очередной раз публично продемонстрировал свое отношение к Зеленскому
28.12.21 18:59

Главные новости за 28 декабря 2021 года
31.12.21 19:21

Стало известно о небывалой пользе брюссельской капусты
31.12.21 19:00

Главные новости за 31 декабря 2021 года
30.12.21 13:56

Бомба времен Второй мировой войны «застряла» в ветках дерева на Львовщине
28.12.21 14:59

Замминистра образования был уволен после скандала с платьем его помощницы
31.12.21 17:02

Социологи выяснили, что украинцы мечтают получить на Новый год. И это совсем не деньги
31.12.21 16:26

Накануне Нового года Кабмин решил регулировать цены на батоны и подсолнечное масло
31.12.21 13:57

«Что угодно с фамилией Зеленский»: СМИ рассказали о переименовании «Слуги народа»
Фото и Видео
В Харькове коммунальщики «закопали» машину в снег
В Харькове коммунальщики «закопали» машину в снег
В Харькове коммунальщики «закопали» машину в снег
В Харькове коммунальщики «закопали» машину в снег
Под Киевом пылала жилая пятиэтажка
Под Киевом пылала жилая пятиэтажка
В Одессе пьяная мамаша обманом заставила маленького сына выпить водку
В Одессе пьяная мамаша обманом заставила маленького сына выпить водку
Появилось видео с места масштабного ДТП под Киевом, которое спровоцировали гололед и туман
Появилось видео с места масштабного ДТП под Киевом, которое спровоцировали гололед и туман
Стало известно, когда СНБО озвучит первые имена украинских олигархов
Стало известно, когда СНБО озвучит первые имена украинских олигархов
Житель Харькова вколол себе 15 вакцин от коронавируса, чтобы попасть в больницу
Житель Харькова вколол себе 15 вакцин от коронавируса, чтобы попасть в больницу
Перуанские шаманы использовали портрет Зеленского в ежегодном новогоднем ритуале
Перуанские шаманы использовали портрет Зеленского в ежегодном новогоднем ритуале
Китай решил воссоздать на месте старого завода самое загадочное чудо света
Китай решил воссоздать на месте старого завода самое загадочное чудо света
Появилось видео, как королевские гвардейцы едва не растоптали ребенка в Лондоне
Появилось видео, как королевские гвардейцы едва не растоптали ребенка в Лондоне
По дорогам США проехал первый в мире грузовик без водителя
По дорогам США проехал первый в мире грузовик без водителя
fraza.com
Новости блогосферы
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества
16.12.21 11:09

Отныне гражданин Украины может законно (!) владеть паспортом РФ

Опрос

Посадят ли Петра Порошенко?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.