Орбиту МКС решили подкорректировать

Главное: Орбиту МКС ждет корректировка. Состоится она 12 января.

Детали: Орбиту Международной космической станции откорректируют. Произойдет это в следующую среду, 12 января.

Информируется, что это плановая коррекция.

Ее проведут с целью формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-21» и посадкой «Союза МС-19».

Так, сперва должна включиться двигательная установка грузового корабля «Прогресс МС-18», которая проработает 292,5 секунды. После маневра высота орбиты станции увеличится на 850 метров, а средняя высота орбиты вырастет до 417,73 километра.

Стоит уточнить, что в данный момент на МКС пребывают космонавты «Роскосмоса» командир МКС Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршберн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

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