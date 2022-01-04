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Новости > Известный таблоид припугнул жителей Земли гигантскими астероидами

Известный таблоид припугнул жителей Земли гигантскими астероидами

Александр Панько
04.01.22 00:01
200
Известный таблоид припугнул жителей Земли гигантскими астероидами

Главное: К Земле летят два огромных астероида. Они приблизятся уже совсем скоро.

Детали: Известный британский таблоид The Sun припугнул своих читателей астероидами, которые несутся к нашей планете. Журналисты ссылаются на данные экспертов из NASA.

Информируется, что астероид 2013 YD48 огромен как Биг-Бен, а 7482 YD48 вдвое больше Эмпайр-стейт-билдинг.

Уточняется, что объект 2013 YD48 имеет ширину примерно 104 метра. Ожидается, что он пройдет мимо Земли 11 января на расстоянии 5,6 миллиона километров.

В то же время астероид 1994 PC1 пролетит мимо нас 18 января на расстоянии 0,013 астрономической единицы: согласно данным Центра изучения околоземных объектов NASA это является близким подходом.

В тему: NASA хочет взрывать астероиды с помощью космических кораблей.

Тэги: мир, астероид, NASA, космос, наука

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