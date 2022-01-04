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Новости > Всемирный день азбуки Брайля: какой праздник отмечается 4 января 2022 года

Всемирный день азбуки Брайля: какой праздник отмечается 4 января 2022 года

Агата Кловская
04.01.22 05:30
914
Всемирный день азбуки Брайля: какой праздник отмечается 4 января 2022 года

Сегодня, 4 января 2022 года, отмечают Всемирный день азбуки Брайля и Настасьин день.

Всемирный день азбуки Брайля

В этот день в 1809 году появился на свет известный французский тифлопедагог Луи Брайль, который создал для незрячих людей особый рельефно-точечный шрифт. Именем ученого названа специальная комбинация точек выпуклой формы, предназначенная для тактильного восприятия.

Она позволяет с помощью пальцев рук определять буквенные, математические, пунктуационные, химические и нотные символы. Для их обозначения используются комбинации, в которых может содержаться не больше шести точек. Для обозначения символов точки распределяются в виде матричного шеститочия, состоящего из двух столбцов. Точки нумеруются сверху вниз, справа налево. Для того чтобы нанести точки на лист бумаги, необходим специальный аппарат, в котором есть множество ячеек крошечного размера. Для прокалывания используется стержень-грифель, выполненный из металла. Чтобы нанесенные буквы или другие символы можно было прочитать слева направо, наносить их нужно в обратном направлении (справа налево).

Для обозначения первых букв алфавита используются верхние и средние точки, а для следующих букв предназначены нижние точки шеститочия. Нотные символы, математические знаки и цифры обозначаются при помощи дополнительных комбинаций. Традиционная шеститочесная азбука Брайля состоит из 64 символов, усовершенствованный восьмиточечный вариант включает в себя 256 комбинаций.

Отец Луи Брайля был мастером-шорником. Он изготавливал различные изделия из кожи, а также владел большим участком земли с виноградниками и различными постройками. В мастерской отца с юным Луи произошла трагедия, которая изменила всю его дальнейшую жизнь. Он захотел поближе рассмотреть рабочие инструменты отца и случайно задел шорный нож, который при падении повредил мальчику глаз. Травма привела к потере зрения. Несмотря на произошедшее, повзрослевший Луи стал помогать отцу. Он был очень трудолюбивым и самостоятельным.

В школе она осваивал алфавит при помощи специальной доски с объемными буквами, которую для него смастерил отец. Брайль также научился играть на органе и его взяли на работу в одну из церквей. Луи не оставлял надежду усовершенствовать технику чтения для незрячих, которая существовала во Франции на тот момент. Сначала он пробовал заменять буквы квадратами и треугольниками, а потом обратил внимание на военный метод передачи данных, который был изобретен Шарлем Барбье. В его основе были комбинации в виде матрицы. Луи решил упростить матрицу и применить ее для создания нового рельефного шрифта.

Первый вариант особого алфавита для незрячих был представлен Брайлем в 1825 году директору школы, который скептически отнесся к изобретению. Однако одноклассники мальчика быстро освоили новый метод чтения и через некоторое время начали сами создавать книги. Несмотря на лечебные процедуры, болезнь у изобретателя начала прогрессировать. Однако Луи старался успеть как можно больше. В 1837 году он изготовил первую большую книгу, которая называлась «Истрия Франции сквозь века».

Луи Брайль скончался в возрасте 43 лет в Кувре, где прошло его детство и молодость. Через сто лет по указанию правительства его останки торжественно перенесли в Пантеон в Париже, где и сейчас покоятся многие национальные герои.

Настасьин день

По народному календарю отмечают Настасьин день. Его происхождение идет от церковного праздника в честь святой Анастасии, названой Узорешительницей за ее помощь христианским узникам. Анастасия родилась в семье сенатора в 3 веке. Отец был язычником, мать – тайной христианкой. В секрете от супруга мать отдала дочь обучаться Святому Писанию к святому Хрисогону. Повзрослев, девушка занялась оказанием помощи узникам-христианам, гонимых язычниками.

После смерти родителей и мужа Анастасия тратила наследство на еду, одежду и медикаменты заключенным, приходила к ним в темницы и лично оказывала посильную помощь. Правитель Диоклитиан приказал склонить христианку к язычеству либо предать пыткам. Но Анастасия выбрала второе - ее морили голодом, топили, ничто не могло сменить ее преданность Господу. В итоге девушку растянули над костром между четырьмя деревьями, где она приняла смерть.

В Настасьин день беременные молились за благополучное разрешение родов, за что святую народ назвал Узорешительницей. Анастасия считалась покровительницей будущих матерей. В данный день они съедали постную кашу, веря, что такой обряд сохранит беременность и даст силы родить здорового ребенка.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День Ньютона;

- Всемирный день гипноза;

- День пустяков в США;

- День огони в Нигерии.

Тэги: общество, мир, праздники, новости Украины

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