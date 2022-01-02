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Новости > Епископ УПЦ призвал в новом году каждого переосмыслить взгляды на жизнь

Епископ УПЦ призвал в новом году каждого переосмыслить взгляды на жизнь

Александра Кудрявцева
02.01.22 17:25
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Епископ УПЦ призвал в новом году каждого переосмыслить взгляды на жизнь
Главное: Для верующего человека начало нового года всегда связано с переосмыслением мира и своего места в нём.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба).
 
«Новый год  - это не просто смена даты в календаре, а новые надежды и новые ожидания. Наверное, именно по этой причине, в новогоднюю ночь многие люди дают себе обещания стать лучше, что-то изменить в своей жизни, чего-то достичь. Конечно, чаще всего, эти желания не становятся действительностью, а если и реализуются, то не до конца», – сказал епископ Виктор.
 
Владыка отметил, что это происходит потому что все, что не имеет духовной основы, – недолговечно. 
 
«Особенно, если речь идет о внутренних изменениях человека, либо о тех вещах, которые требуют серьезных морально-волевых усилий. В этом смысле, «новый год» (как точка отсчета для реализации внутренних устремлений) может начинаться каждый день, и каждый день результат будет тем же – плачевным», – считает он.
 
По его словам, совершенно другое отношение к реализации своих ожиданий имеют верующие люди. «Они понимают, что одного желания изменить свою жизнь мало. Кроме желания нужны силы, помогающие осуществить необходимые изменения. Эти силы – воля человека и воля Бога», – добавил архиерей.
 
«Человек – сотрудник Бога в деле совершенствования самого себя. Точка отсчета для него – не «новый год», не какая-то другая дата или день, а покаяние, то есть, полное переосмысление своего отношения к миру. Основа изменений – смена мировосприятия, изменение ума. Нельзя, не меняя своего отношения к миру, поменяться самому. Стать лучше можно только тогда, когда собственный эгоизм будет побежден, а мир (как совокупность материальных благ и удовольствий) перестанет быть центром существования», - объяснил епископ Виктор.
 
Для верующего человека начало нового года всегда связано с тем самым переосмыслением мира и своего места в нём, считает иерарх УПЦ.
 
«Благодарим Бога за прожитый год, и надеемся, что с Его помощью сможем прожить год грядущий. Никакой эйфории или «радостной» истерии по случаю смены даты календаря у нас нет. Молимся, думаем, просим своего Творца помочь нам стать лучше, стать ближе к Нему. И в этом смысле, цена времени, которое проводим на земле, напрямую зависит от общения с Богом. Потому что, если этого общения нет, то и время исчезает, превращаясь в череду бессмысленных дней», - подытожил владыка.
 
В завершении епископ Виктор пожелал прожить этот год так, чтобы в конце его вопрос о близости к Богу стал самым важным в жизни.
 
В тему: Патриарх Кирилл считает, что 2022-й должен стать годом мира.
 

Тэги: УПЦ, епископ Виктор

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