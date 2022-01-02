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Новости > В УПЦ новый епископ - Джанкойский

В УПЦ новый епископ - Джанкойский

Александра Кудрявцева
02.01.22 16:40
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В УПЦ новый епископ - Джанкойский
Главное: В Украинской Православной Церкви совершили архиерейскую хиротонию.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, архиерейская хиротония архимандрита Алексия (Овсянникова) во епископа Джанкойского и Роздольненского состоялась за богослужением в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
 
Перед началом Божественной литургии священнослужители УПЦ совершили особый чин, который является частью архиерейской хиротонии. Кандидат во епископы произнес исповедание веры и дал обет беречь правила Апостолов, Вселенских и Поместных Соборов и отцов Церкви. Чин завершился многолетием Предстоятелю, архиереям, церковному народу и ставленнику.
 
В своей проповеди Митрополит Онуфрий объяснил верующим важные особенности родословной Господа Иисуса Христа. Он рассказал о предках Спасителя по плоти и объяснил, почему в Его родословной не только праведники.
 
«Бог пришел на землю, чтобы взять на себя человеческую природу: освятить, очистить и возвести ее на Небеса. Мы также являемся теми, кто пожинает плоды спасения, и Господь даровал эту благодать. Чтобы ее вместить, нужно обрабатывать свою душу как поле, чтобы оно принесло добрый урожай. Это труд покаяния, молитвы, посещения храма, поста и терпения. Этими и другими добродетелями удобряем свое душевное поле, и оно приносит добрые и спасительные плоды. Нужно себя к этому понуждать и творить заповеди Божиии. Это то, что Господь низводит на человека благословение на земле и вводит его в вечную жизнь на Небе во Христе Иисусе», — сказал Предстоятель.
 
В завершение богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий вручил епископу Алексию архиерейский жезл, после чего епископ, по традиции, подал верующим свое первое архипастырское благословение.
 
Наречение во епископа состоялось накануне 1 января, в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.
 
В тему: Умер митрополит УПЦ Алипий (Козолий).

Тэги: УПЦ, епископ

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