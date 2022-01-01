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Новости > Патриарх Кирилл считает, что 2022-й должен стать годом мира

Патриарх Кирилл считает, что 2022-й должен стать годом мира

Александра Кудрявцева
01.01.22 20:45
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Патриарх Кирилл считает, что 2022-й должен стать годом мира
Главное: Для того чтобы был мир и духовное благополучие, каждый должен трудиться и возносить молитвы ко Господу.
 
Детали: Об этом в своем слове сказал Предстоятель РПЦ Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru.
 
«Грядущий год должен быть годом мира. Потому что всякое нарушение мира, которое является результатом ожесточения людей, наносит огромный ущерб человеческой жизни. И дай Бог, чтобы в мире затухли конфликты, различного рода агрессии, стремление одних народов победить другие, потому что в условиях нынешнего развития человеческой цивилизации любой конфликт очень опасен, даже если нарушение мира происходит где-то там далеко», — сказал Патриарх Кирилл.
 
Предстоятель РПЦ отметил, что верующие всегда молятся о мире, это часть их прошений к Богу.
 
«Чтобы Господь миром благословил жизнь народа, всей Святой Руси и всего рода человеческого. У каждого, конечно, есть и своя молитва — о семье, о родных и близких, о коллегах по работе. Важно, чтобы вокруг каждого были мир и духовное благополучие. Но для того чтобы было так, каждый должен трудиться и возносить о том молитвы ко Господу», — отметил Святейший.
 
Патриарх пожелал, чтобы грядущий год стал годом благости Божией. «Чтобы укреплялась вера в сердцах людей. Чтобы эта вера сопровождалась совершением реальных добрых дел. Чтобы зло силой добра исторгалось из общественных и личных отношений», — добавил он.
 
«Мир стал таким хрупким, и нельзя жонглировать злом, нельзя со злом шутить — это действительно опасно для жизни человека, для семей, детей, внуков и для всего рода человеческого. И будем надеяться, что Господь ответит на наши молитвы и дарует мир — в сердцах, в семьях, между родными и близкими, между странами и народами», — заключил Предстоятель.
 
В тему: Патриарх Кирилл рассказал, как привести к Богу подростков.
 

Тэги: Патриарх Кирилл

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