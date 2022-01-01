В УПЦ рассказали, можно ли украшать елку изображениями ангелов

Главное: Если рассматривать елку в контексте Рождественских праздников и как один из его элементов, то в подобных украшениях нет ничего предосудительного.

«Если елка напоминает о Рождестве Христовом, то, безусловно, изображения ангелов здесь могут быть уместными. Ведь именно ангелы явились вестниками и первыми свидетелями Рождения в этом мире Спасителя. При этом, конечно же, есть одно условие: отношение к таким украшениям и изображениям должно быть соответствующимо», — сказал Андрей Музольф.

Кроме того, по его словам, наличие на елке фигурок ангелов может стать очередным поводом для того, чтобы заговорить с детьми о чем-то важном. «Начиная с вопросов о том, кто такие ангелы, можно перейти к более важным темам: о том, что такое духовный мир, о том, Кто такой Бог и о том, какое место в нашей жизни Он должен занимат», — добавил он.

«У святого апостола Павла есть такие слова: „Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых“ (1 Кор. 9:22). И если есть хоть небольшая возможность заговорить с детьми о духовном мире, эту возможность, безусловно, нужно использовать. Потому что может случиться так, что другой такой возможности не окажется», — подытожил преподаватель КДАиС.