Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В УПЦ рассказали, можно ли украшать елку изображениями ангелов

В УПЦ рассказали, можно ли украшать елку изображениями ангелов

Александра Кудрявцева
01.01.22 14:15
59
В УПЦ рассказали, можно ли украшать елку изображениями ангелов
Главное: Если рассматривать елку в контексте Рождественских праздников и как один из его элементов, то в подобных украшениях нет ничего предосудительного.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.
 
«Если елка напоминает о Рождестве Христовом, то, безусловно, изображения ангелов здесь могут быть уместными. Ведь именно ангелы явились вестниками и первыми свидетелями Рождения в этом мире Спасителя. При этом, конечно же, есть одно условие: отношение к таким украшениям и изображениям должно быть соответствующимо», — сказал Андрей Музольф.
 
Кроме того, по его словам, наличие на елке фигурок ангелов может стать очередным поводом для того, чтобы заговорить с детьми о чем-то важном. «Начиная с вопросов о том, кто такие ангелы, можно перейти к более важным темам: о том, что такое духовный мир, о том, Кто такой Бог и о том, какое место в нашей жизни Он должен занимат», — добавил он.
 
«У святого апостола Павла есть такие слова: „Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых“ (1 Кор. 9:22). И если есть хоть небольшая возможность заговорить с детьми о духовном мире, эту возможность, безусловно, нужно использовать. Потому что может случиться так, что другой такой возможности не окажется», — подытожил преподаватель КДАиС.
 
В тему: В УПЦ рассказали, как поститься находясь в больнице.

Тэги: елка, УПЦ

Комментарии

Статьи

01.01.22 10:55

Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью

Автор: Александр Панько

Дайджест

Николай Голомша с семьей создали организованную группировку «ОБСЕ»
29.12.21 14:21

Николай Голомша с семьей создали организованную группировку «ОБСЕ»

Автор: Антикор

Выбор редакции
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Тайна вакцины Pfizer будет сохраняться до тех пор, пока не умрут все уколотые этим препаратом
Тайна вакцины Pfizer будет сохраняться до тех пор, пока не умрут все уколотые этим препаратом
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
01.01.22 13:57

С сегодняшнего дня в Украине вводятся кассовые аппараты для малого бизнеса. Но есть исключения
01.01.22 13:40

Митрополит УПЦ объяснил, в чем истинный смысл человеческой жизни
01.01.22 13:15

Управделами УПЦ рассказал, есть ли скорые признаки конца света
01.01.22 12:50

Предстоятель УПЦ расскажет об основной заповеди Господа
01.01.22 11:09

Отмена акцизных марок и помощь начинающим бизнесменам: что изменилось в Украине с 1 января 2022 года
01.01.22 06:06

Международный день похмелья: какой праздник отмечается 1 января 2022 года
31.12.21 19:21

Стало известно о небывалой пользе брюссельской капусты
31.12.21 19:00

Главные новости за 31 декабря 2021 года
31.12.21 17:02

Социологи выяснили, что украинцы мечтают получить на Новый год. И это совсем не деньги
31.12.21 16:26

Накануне Нового года Кабмин решил регулировать цены на батоны и подсолнечное масло
01.01.22 13:57

С сегодняшнего дня в Украине вводятся кассовые аппараты для малого бизнеса. Но есть исключения
01.01.22 11:09

Отмена акцизных марок и помощь начинающим бизнесменам: что изменилось в Украине с 1 января 2022 года
01.01.22 06:06

Международный день похмелья: какой праздник отмечается 1 января 2022 года
31.12.21 19:00

Главные новости за 31 декабря 2021 года
31.12.21 17:02

Социологи выяснили, что украинцы мечтают получить на Новый год. И это совсем не деньги
31.12.21 16:26

Накануне Нового года Кабмин решил регулировать цены на батоны и подсолнечное масло
31.12.21 13:57

«Что угодно с фамилией Зеленский»: СМИ рассказали о переименовании «Слуги народа»
31.12.21 12:51

Стало известно, как Омикрон повлияет на зимние каникулы в Киеве
31.12.21 10:32

Байден сообщил Путину кое-что важное по поводу Украины
31.12.21 09:58

Коронавирус в Украине: 7 029 заболевших и 209 погибших
28.12.21 15:03

Легенда украинского футбола Александр Шовковский «экономит» на родной дочери, - СМИ
26.12.21 05:02

День подарков: какой праздник отмечается 26 декабря 2021 года
30.12.21 16:11

Путин в очередной раз публично продемонстрировал свое отношение к Зеленскому
28.12.21 00:05

Лукашенко уже придумал, что будет делать, когда перестанет быть президентом
28.12.21 14:59

Замминистра образования был уволен после скандала с платьем его помощницы
28.12.21 05:27

Международный день кино: какой праздник отмечается 28 декабря 2021 года
28.12.21 18:59

Главные новости за 28 декабря 2021 года
30.12.21 13:56

Бомба времен Второй мировой войны «застряла» в ветках дерева на Львовщине
30.12.21 07:59

Диетолог призвала сократить употребление хлеба
25.12.21 21:00

Врач-священник УПЦ объяснил, почему людям посылаются болезни
Фото и Видео
В Одессе пьяная мамаша обманом заставила маленького сына выпить водку
В Одессе пьяная мамаша обманом заставила маленького сына выпить водку
В Одессе пьяная мамаша обманом заставила маленького сына выпить водку
В Одессе пьяная мамаша обманом заставила маленького сына выпить водку
Появилось видео с места масштабного ДТП под Киевом, которое спровоцировали гололед и туман
Появилось видео с места масштабного ДТП под Киевом, которое спровоцировали гололед и туман
Стало известно, когда СНБО озвучит первые имена украинских олигархов
Стало известно, когда СНБО озвучит первые имена украинских олигархов
Житель Харькова вколол себе 15 вакцин от коронавируса, чтобы попасть в больницу
Житель Харькова вколол себе 15 вакцин от коронавируса, чтобы попасть в больницу
Перуанские шаманы использовали портрет Зеленского в ежегодном новогоднем ритуале
Перуанские шаманы использовали портрет Зеленского в ежегодном новогоднем ритуале
Китай решил воссоздать на месте старого завода самое загадочное чудо света
Китай решил воссоздать на месте старого завода самое загадочное чудо света
Появилось видео, как королевские гвардейцы едва не растоптали ребенка в Лондоне
Появилось видео, как королевские гвардейцы едва не растоптали ребенка в Лондоне
По дорогам США проехал первый в мире грузовик без водителя
По дорогам США проехал первый в мире грузовик без водителя
В Ровенской области нашли янтарь невиданных в Украине размеров
В Ровенской области нашли янтарь невиданных в Украине размеров
Просто и полезно: первая леди посоветовала украинцам питаться скумбрией по 8 грн/кг
Просто и полезно: первая леди посоветовала украинцам питаться скумбрией по 8 грн/кг
fraza.com
Новости блогосферы
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества
16.12.21 11:09

Отныне гражданин Украины может законно (!) владеть паспортом РФ

Опрос

Посадят ли Петра Порошенко?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.