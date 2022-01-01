Предстоятель УПЦ расскажет об основной заповеди Господа

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В УПЦ рассказали, можно ли украшать елку изображениями ангелов

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С сегодняшнего дня в Украине вводятся кассовые аппараты для малого бизнеса. Но есть исключения

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Митрополит УПЦ объяснил, в чем истинный смысл человеческой жизни

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Управделами УПЦ рассказал, есть ли скорые признаки конца света

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