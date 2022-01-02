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Новости > Мужчины начали массово увеличивать грудь

Мужчины начали массово увеличивать грудь

Агата Кловская
02.01.22 11:19
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Мужчины начали массово увеличивать грудь

Главное: Мужчины начали прибегать к пластическим операциям по увеличению груди. При этом некоторые представители сильного пола прибегли и к удалению имплантов.

Детали: Международная ассоциация эстетической пластической хирургии (ISAPS) исследовала, что в прошлом году мужчины начали прибегать к пластическим операциям по увеличению груди. О результатах Глобального исследования эстетических и косметических процедур говорится на сайте компании.

В прошлом году были проведены 22 568 операций по увеличению груди у мужчин. В целом, это 1,4% от всех аналогичных операций в мире. Однако 2171 мужчин решили удалить грудные имплантаты.

Всего в прошлом году было проведено 10,1 миллиона хирургических и 14,4 миллиона нехирургических процедур. Самыми популярными стали увеличение груди, липосакция, пластика век, ринопластика, подтяжка живота.

В тему: Курение марихуаны способствует увеличению груди у мужчин.

Тэги: операция, общество, мужчина, пластическая хирургия, курьезы, увеличение груди, импланты

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