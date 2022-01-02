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Новости > День научной фантастики: какой праздник отмечается 2 января 2022 года

День научной фантастики: какой праздник отмечается 2 января 2022 года

Агата Кловская
02.01.22 05:17
48
День научной фантастики: какой праздник отмечается 2 января 2022 года

Сегодня, 2 января 2022 года, отмечают Международный день похмелья и День общественного достояния.

День научной фантастики

Этот неофициальный праздник был приурочен ко дню рождения Айзека Азимова – знаменитого американского писателя-фантаста, популяризатора науки и автора «Трех законов робототехники», которым с середины прошлого века подчиняются все «хорошие» умные машины в кино и в литературе. Азимов написал более пятисот работ.

Наряду с Робертом Хайнлайном и Артуром Кларком, он вошел в «Большую тройку» писателей-фантастов. Именно Айзек Азимов придумал термины «робот», «психоистория», «позитронный».

Игнатьев день

Он происходит от церковного праздника – дня почтения памяти святого Игнатия Богоносца, служившего архиепископом Антиохийским во втором веке.

Известно, что Игнатий застал время жизни Иисуса Христа. Когда будущий архиепископ был ребенком, Божий сын дал ему поучение быть праведным, дабы попасть в Царство Небесное. Богоносцем его нарекли за преданность Господу и постоянные молитвы. Игнатий посвятил жизнь людям, помогая поверить в христианскую веру и обличая идолопоклонство. Когда на святого донесли правителю, тот приказал заставить Игнатия сменить веру на языческую и совершить жертвоприношение вымышленным богам. За отказ архиепископа отправили на съедение ко львам. Игнатий, идя на казнь, беспрестанно твердил имя Спасителя. Животные не тронули только сердце. После вскрытия язычники увидели на сосудах написанное имя Иисуса Христа.

В Игнатьев день совершали молитвы святому, прося благополучия жилью. Крестьяне обходили с иконами деревню по кругу, веря, что такой обряд сбережет ее от несчастных событий или плохого урожая. Каждый кланялся своему отчиму дому.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День мотивации и вдохновения;

- Всемирный день интроверта;

- День швейцарского сыра;

- День мягких подушек.

Тэги: общество, мир, фантастика, Айзек Азимов, новости Украины

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