Отмена акцизных марок и помощь начинающим бизнесменам: что изменилось в Украине с 1 января 2022 года

Главное: С сегодняшнего дня в Украине отменяются акцизные марки для некоторых вин и алкогольных напитков. Кроме того, теперь малообеспеченные безработные граждане смогут получить государственную поддержку для начала собственного бизнеса.

Детали: С 1 января 2022 года безработные малообеспеченные граждане смогут получить финансовую помощь от государства для начала собственного бизнеса. Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, помощь будет предоставляться в рамках новой бюджетной программы содействия экономической самостоятельности малообеспеченных семей («Рука помощи»).

На реализацию этой программы в принятом Верховной Радой Украины госбюджете на следующий год предусмотрено около 100 млн грн.

Беспроцентная финансовая помощь размером до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 г — 97 500 грн) может быть использована только для оплаты счетов на приобретение необходимого для основания собственного дела оборудования и материалов. Через три года предпринимательской деятельности помощь придется вернуть.

Как подчеркивается, важным преимуществом этой программы является то, что возвращаемая сумма уменьшается на размер уплаченных за три года налогов и единого социального взноса. Кроме того, если такой предприниматель трудоустроит еще двух человек по направлению центра занятости, возвращать помощь государству будет не нужно.

Для получения финансовой помощи следует обратиться с заявлением в центр занятости по месту жительства. Кроме того, в центр занятости необходимо предоставить справку об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-план будущего дела.

Разработать бизнес-план помогут работники центров занятости, которые будут предоставлять участникам бюджетной программы консультации по ведению бизнеса и организовывать для них бесплатное профессиональное обучение.

Кроме того, с сегодняшнего дня вступает в силу налоговый закон № 5600, который предусматривает отмену акцизных марок для обычных (неигристых) вин и тестовых образцов алкогольных напитков. Как сообщает «Экономическая правда», речь идет, в частности, об обычных (неигристых) винах и сброженных напитках, фактическая крепость которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 15%. При условии, что этиловый спирт, содержащийся в готовом продукте, имеет ферментное происхождение.

А также — о тестовых образцах алкогольных напитков, не предназначенных для розничной продажи и ввозимых субъектами хозяйствования, имеющими лицензии на право оптовой торговли соответствующей продукцией, для проведения исследований или испытаний, но не более 3 л каждого изделия.

Под проведением исследований и испытаний имеется в виду калибровка лабораторного оборудования, проведение дегустаций, изучение физико-химических показателей, дизайна.

Как объяснил глава общественного союза «Ассоциация садоводов, виноградарей и виноделов Украины» Владимир Печко, речь не идет об отмене уплаты акциза, а только лишь о том, что у производителей отпадает необходимость закупать эту марку у налоговиков и клеить ее (если приклеили неправильно — это автоматически штрафные санкции от Налоговой.

На сегодняшний день маркировке акцизными марками подлежат все реализуемые в Украине алкогольные напитки с содержанием спирта этилового свыше 8,5% объемных единиц.

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