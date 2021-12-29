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Новости > В Кабмине сделали важное заявление о карантине в Украине

В Кабмине сделали важное заявление о карантине в Украине

Александр Панько
29.12.21 16:21
290
В Кабмине сделали важное заявление о карантине в Украине

Главное: Правительство Украины больше не будет вводить тотальные локдауны из-за коронавируса. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, на сегодняшний день существуют другие возможности избежать распространения заболевания.

Детали: Кабинет министров Украине отказался от практики жестких ограничений в связи с распространением коронавирусного заболевания. Как сообщает РБК-Украина, во время заседания правительства 29 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил это доступностью вакцинации и новыми правилами для предпринимателей в условиях вспышки коронавируса.

«Бизнес может работать даже в красных зонах, если его работники вакцинированы на 100%», — объяснил он.

В тему: За последние сутки коронавирусом в Украине заболели 5454 чел. Умерли 307 людей.

Тэги: Кабинет Министров Украины, здоровье, карантин, вакцинация, новости Украины, коронавирус, Денис Шмыгаль, локдаун, вакцинация от коронавируса

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