На Украину обрушился сильнейший циклон

Главное: В Украине резко портится погода. На страну обрушился циклон.
Детали: Во вторник, 28 декабря, в Украине резко ухудшилась погода. На нашу страну обрушился сильный циклон, предупредили в ГСЧС.
Во многих областях ожидаются метели и снегопады. Снега может намести до двадцати сантиметров.
Водителей уже просят отказаться от личного транспорта.
При этом будет наблюдаться сильнейший ветер.
Информируется также, что штормовое предупреждение и снежные заносы объявлены почти по всей территории страны, кроме западных и северных областей.
На дорогах ожидается гололедица. Уже объявлен первый (желтый) уровень опасности.
Предупреждают: «Такие погодные условия могут вызвать нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов».
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