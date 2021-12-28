На Украину обрушился сильнейший циклон

Главное: В Украине резко портится погода. На страну обрушился циклон.

Детали: Во вторник, 28 декабря, в Украине резко ухудшилась погода. На нашу страну обрушился сильный циклон, предупредили в ГСЧС.

Во многих областях ожидаются метели и снегопады. Снега может намести до двадцати сантиметров.

Водителей уже просят отказаться от личного транспорта.

При этом будет наблюдаться сильнейший ветер.

Информируется также, что штормовое предупреждение и снежные заносы объявлены почти по всей территории страны, кроме западных и северных областей.

На дорогах ожидается гололедица. Уже объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Предупреждают: «Такие погодные условия могут вызвать нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов».

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