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Новости > На Волыни в храме УПЦ встретят икону с Афона

На Волыни в храме УПЦ встретят икону с Афона

Александра Кудрявцева
21.12.21 11:45
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На Волыни в храме УПЦ встретят икону с Афона
Главное: На Волыни в селе Озденеже встретят икону праведной Анны, написанную на Святой Горе Афон.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavna.volyn.ua, икона является чудотворного образа, хранящегося в скиту святой Анны на Афоне.
 
Встреча святыни 22 декабря в 08.30 у поклонного креста в селе Озденеже, а в 09.00 в местном храме в честь иконы Божией Матери «Казанская» будет совершена Божественная Литургия.
 
Богослужение возглавит викарий Волынской епархии епископ Камень-Каширский Афанасий.
 
Отмечается, что к иконе праведной Анны обращаются страдающие бесплодием.
 
*** Праведная Анна была младшей дочерью священника Матфана из Вифлеема, происходившего из колена Левиина, т.е. из рода священнослужителей. Мужем праведной Анны был святой Иоаким.
 
У Анны и Иоакима очень долго не было детей, однако они не унывали, продолжая молить Бога о милости.
 
Однажды к святой чете явился ангел Божий, возвестивший супругам о том, что у них родится Дочь, Которую благословит весь человеческий род.
 
Зачатие святой Анною Пресвятой Богородицы произошло в Иерусалиме, где позднее и родилась Пресвятая Дева, названная Марией и ставшая Матерью Господа Иисуса Христа.
 
В тему: В Ужгороде в храме УПЦ замироточили иконы.

Тэги: Волынь, икона, Богородица, Афон, УПЦ

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