На Волыни в храме УПЦ встретят икону с Афона

Главное: На Волыни в селе Озденеже встретят икону праведной Анны, написанную на Святой Горе Афон.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavna.volyn.ua , икона является чудотворного образа, хранящегося в скиту святой Анны на Афоне.

Встреча святыни 22 декабря в 08.30 у поклонного креста в селе Озденеже, а в 09.00 в местном храме в честь иконы Божией Матери «Казанская» будет совершена Божественная Литургия.

Богослужение возглавит викарий Волынской епархии епископ Камень-Каширский Афанасий.

Отмечается, что к иконе праведной Анны обращаются страдающие бесплодием.

*** Праведная Анна была младшей дочерью священника Матфана из Вифлеема, происходившего из колена Левиина, т.е. из рода священнослужителей. Мужем праведной Анны был святой Иоаким.

У Анны и Иоакима очень долго не было детей, однако они не унывали, продолжая молить Бога о милости.

Однажды к святой чете явился ангел Божий, возвестивший супругам о том, что у них родится Дочь, Которую благословит весь человеческий род.

Зачатие святой Анною Пресвятой Богородицы произошло в Иерусалиме, где позднее и родилась Пресвятая Дева, названная Марией и ставшая Матерью Господа Иисуса Христа.