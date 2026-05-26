Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Лео Месси рискует пропустить рекордный для него Чемпионат мира по футболу

Лео Месси рискует пропустить рекордный для него Чемпионат мира по футболу

Абелардо
26.05.26 14:33
139
Лео Месси рискует пропустить рекордный для него Чемпионат мира по футболу

Лидер аргентинской сборной по футболу Лионель Месси получил травму в последнем перед летним перерывом матче чемпионата США по футболу. Об этом сообщает TyC Sports.

Отмечается, что звездный нападающий «Интер Майами» вышел в стартовом составе на матч MLS против «Филадельфия Юнион» и успел оформить две голевые передачи. Однако уже на 73-й минуте легендарный футболист был вынужден покинуть поле из-за травмы. Сообщается, что он почувствовал боль в левом подколенном сухожилии и сам попросил у тренера замену.

После матча футболист прошел обследование, однако разрыва мышц у него не обнаружили. После игры главный тренер объяснил решение о замене Месси тем, что сам футболист не хотел рисковать накануне важного для него турнира.

Отметим, что для Месси этот Чемпионат мира по футболу может стать уже шестым. И по этому показателю он делит первую строчку вместе с Криштиану Роналду и Гильермо Очоа. Кроме того, у Месси в активе 13 голов за национальную сборную в турнире. И ему не хватает всего 3 точных удара, чтобы догнать по этому показателю другого рекордсмена — Мирослава Клозе.

Напомним, что в 2022 году, в частности благодаря дублю Месси, сборная Аргентины вышла на серию пенальти в финальном матче против сборной Франции. В этой серии сборная завоевала третий в своей истории Кубок мира по футболу. Для самого Месси он стал первым. В этом году Аргентина попала в группу J, где ее соперниками на этом этапе станут Алжир, Австрия и Иордания.

Тэги: Лионель Месси, Чемпионат мира-2026

Комментарии

Статьи

24.05.26 21:05

Даниэль Немес: «демоны» из тёмной материи или цифровая мистификация?

Автор: Михаил Масонов

Дайджест

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные
03.05.26 10:19

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные

Автор: Youcontrol.com.ua

Выбор редакции
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Когда закончится война в Украине?
Когда закончится война в Украине?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
26.05.26 15:46

Названо нынешнее число спутников Starlink на орбите

26.05.26 15:34

Китай сделал неожиданное заявление об угрозах россиян бить по Киеву

26.05.26 13:57

РФ усугубляет демографический кризис на оккупированных территориях, — ГУР

26.05.26 13:38

В Виннице во время урока взорвалась граната. Есть пострадавшие

26.05.26 13:35

Трамп резко высказался о судьбе иранского урана

26.05.26 13:21

В Закарпатье мобилизовали сотни «мертвых душ»

26.05.26 12:33

Зеленский назвал новые сроки завершения горячей фазы войны в Украине

26.05.26 12:21

ЕС разделился в вопросе назначения переговорщика с Путиным, — Politico

26.05.26 12:07

Жителям Ирана вернут интернет

26.05.26 12:33

Зеленский назвал новые сроки завершения горячей фазы войны в Украине

26.05.26 11:28

В Украине может вскоре появиться более дешевый аналог Patriot

26.05.26 10:07

Генштаб назвал потери РФ по состоянию на 26 мая

26.05.26 09:46

Рубио сделал тревожное заявление по поводу ситуации в Украине

25.05.26 17:02

Россия анонсировала новые удары по Киеву

25.05.26 13:58

Украина нашла свой способ противодействия ракетам

25.05.26 13:19

Угроза со стороны Беларуси сохраняется, — ГПСУ

25.05.26 12:46

В НАТО заблокировали план помощи Украине, — СМИ

24.05.26 09:32

«Золотая пальмовая ветвь»-2026 досталась фильму «Фьорд»

24.05.26 05:09

Усик победил Верхувена техническим нокаутом в Египте

23.05.26 13:33

Самая большая страна в Европе: открываем географические факты

20.05.26 14:47

Заработали новые правила выезда женщин из Украины

23.05.26 14:33

Почему запрещена черемша: экология против спроса

22.05.26 10:47

Ученые рассказали, почему так важно отсыпаться

20.05.26 09:28

Сырский высказался по поводу возможной угрозы из Беларуси

20.05.26 16:04

Рютте назвал страны, с которыми НАТО следует укрепить отношения

21.05.26 17:03

Лукашенко назвал условие для войны с Украиной и предложил Зеленскому встретиться

22.05.26 15:18

Китайцы рассказали, как улучшить качество сна

21.05.26 18:46

Зеленский в Славутиче высказался об угрозах со стороны России и Беларуси

20.05.26 11:27

В Национальной полиции опровергли слухи об отставке Выговского

Фото и Видео
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
fraza.com
Новости блогосферы
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди