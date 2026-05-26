РФ усугубляет демографический кризис на оккупированных территориях, — ГУР

Россия продолжает политику этноцида на временно оккупированных территориях Украины, что проявляется низким уровнем рождаемости, высокой смертностью и изменением этнонационального состава населения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины во вторник, 26 мая.

«В настоящее время Москва продолжает активно увеличивать долю неукраинского населения, заселяя захваченніе территории выходцами из РФ и гражданами других государств — прежде всего стран Центральной Азии, Африки и Кавказа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого Москва использует:

— долгосрочное назначение российских чиновников в оккупационные администрации;

— целевое направление выходцев из России на работу на ВОТ Украины на 5-летний срок по госпрограммам;

— льготное ипотечное кредитование для переселенцев на ВОТ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей;

— предоставление земельных участков выходцам из РФ на территории Крыма (около 4 тыс. человек в 2025 году) и Херсонщины.

Тем временем демографическая ситуация в оккупации стремительно ухудшается. Например, по итогам 2025 года естественный прирост населения на ВОТ Донецкой области составил −9,9‰ (минус около 10 человек на каждую 1000 человек населения) — это в 2,4 раза хуже, чем средний показатель на территории России.

Доля умерших лиц трудоспособного возраста на оккупированной части Донетчины в 2025 году составила 10,9 тыс. человек, а уровень смертности этой категории населения составил 6,8‰, что превышает среднесветовые показатели. В целом смертность от травм и внешних факторов в прошлом году здесь составляла 146,1 на 100 тыс. населения, из них более 83% умерших — это лица трудоспособного возраста.

«Геноцидная война и целенаправленная преступная политика государства-агрессора России приводят к постепенному вытеснению местного населения и изменению демографического и этнонационального состава временно оккупированных территорий Украины», — подчеркнули в ГУР.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил об открытии 363 уголовных производств, связанных с сексуальным насилием российских захватчиков на временно оккупированных территориях Украины.