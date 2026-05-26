Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > РФ усугубляет демографический кризис на оккупированных территориях, — ГУР

РФ усугубляет демографический кризис на оккупированных территориях, — ГУР

Агата Кловская
26.05.26 13:57
161
РФ усугубляет демографический кризис на оккупированных территориях, — ГУР

Россия продолжает политику этноцида на временно оккупированных территориях Украины, что проявляется низким уровнем рождаемости, высокой смертностью и изменением этнонационального состава населения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины во вторник, 26 мая.

«В настоящее время Москва продолжает активно увеличивать долю неукраинского населения, заселяя захваченніе территории выходцами из РФ и гражданами других государств — прежде всего стран Центральной Азии, Африки и Кавказа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого Москва использует:

— долгосрочное назначение российских чиновников в оккупационные администрации;

— целевое направление выходцев из России на работу на ВОТ Украины на 5-летний срок по госпрограммам;

— льготное ипотечное кредитование для переселенцев на ВОТ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей;

— предоставление земельных участков выходцам из РФ на территории Крыма (около 4 тыс. человек в 2025 году) и Херсонщины.

Тем временем демографическая ситуация в оккупации стремительно ухудшается. Например, по итогам 2025 года естественный прирост населения на ВОТ Донецкой области составил −9,9‰ (минус около 10 человек на каждую 1000 человек населения) — это в 2,4 раза хуже, чем средний показатель на территории России.

Доля умерших лиц трудоспособного возраста на оккупированной части Донетчины в 2025 году составила 10,9 тыс. человек, а уровень смертности этой категории населения составил 6,8‰, что превышает среднесветовые показатели. В целом смертность от травм и внешних факторов в прошлом году здесь составляла 146,1 на 100 тыс. населения, из них более 83% умерших — это лица трудоспособного возраста.

«Геноцидная война и целенаправленная преступная политика государства-агрессора России приводят к постепенному вытеснению местного населения и изменению демографического и этнонационального состава временно оккупированных территорий Украины», — подчеркнули в ГУР.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил об открытии 363 уголовных производств, связанных с сексуальным насилием российских захватчиков на временно оккупированных территориях Украины.

Тэги: Россия, демография, оккупированная территория

Комментарии

Статьи

24.05.26 21:05

Даниэль Немес: «демоны» из тёмной материи или цифровая мистификация?

Автор: Михаил Масонов

Дайджест

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные
03.05.26 10:19

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные

Автор: Youcontrol.com.ua

Выбор редакции
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Когда закончится война в Украине?
Когда закончится война в Украине?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
26.05.26 15:46

Названо нынешнее число спутников Starlink на орбите

26.05.26 15:34

Китай сделал неожиданное заявление об угрозах россиян бить по Киеву

26.05.26 14:33

Лео Месси рискует пропустить рекордный для него Чемпионат мира по футболу

26.05.26 13:38

В Виннице во время урока взорвалась граната. Есть пострадавшие

26.05.26 13:35

Трамп резко высказался о судьбе иранского урана

26.05.26 13:21

В Закарпатье мобилизовали сотни «мертвых душ»

26.05.26 12:33

Зеленский назвал новые сроки завершения горячей фазы войны в Украине

26.05.26 12:21

ЕС разделился в вопросе назначения переговорщика с Путиным, — Politico

26.05.26 12:07

Жителям Ирана вернут интернет

26.05.26 12:33

Зеленский назвал новые сроки завершения горячей фазы войны в Украине

26.05.26 11:28

В Украине может вскоре появиться более дешевый аналог Patriot

26.05.26 10:07

Генштаб назвал потери РФ по состоянию на 26 мая

26.05.26 09:46

Рубио сделал тревожное заявление по поводу ситуации в Украине

25.05.26 17:02

Россия анонсировала новые удары по Киеву

25.05.26 13:58

Украина нашла свой способ противодействия ракетам

25.05.26 13:19

Угроза со стороны Беларуси сохраняется, — ГПСУ

25.05.26 12:46

В НАТО заблокировали план помощи Украине, — СМИ

24.05.26 09:32

«Золотая пальмовая ветвь»-2026 досталась фильму «Фьорд»

24.05.26 05:09

Усик победил Верхувена техническим нокаутом в Египте

23.05.26 13:33

Самая большая страна в Европе: открываем географические факты

20.05.26 14:47

Заработали новые правила выезда женщин из Украины

23.05.26 14:33

Почему запрещена черемша: экология против спроса

22.05.26 10:47

Ученые рассказали, почему так важно отсыпаться

20.05.26 09:28

Сырский высказался по поводу возможной угрозы из Беларуси

20.05.26 16:04

Рютте назвал страны, с которыми НАТО следует укрепить отношения

21.05.26 17:03

Лукашенко назвал условие для войны с Украиной и предложил Зеленскому встретиться

22.05.26 15:18

Китайцы рассказали, как улучшить качество сна

21.05.26 18:46

Зеленский в Славутиче высказался об угрозах со стороны России и Беларуси

20.05.26 11:27

В Национальной полиции опровергли слухи об отставке Выговского

Фото и Видео
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
fraza.com
Новости блогосферы
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди