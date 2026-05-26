Ученые нашли в пустыне скрытые туннели, которые не похожи ни на один природный процесс

Ученые нашли в пустыне скрытые туннели, которые не похожи ни на один природный процесс

Агата Кловская
26.05.26 16:26
В засушливых ландшафтах Намибии, Омана и Саудовской Аравии геологи обнаружили необычные узкие окаменелые туннели. Они находятся внутри древнего мрамора и известняка, пишет Indian Defence Review.

Отмечается, что эти микроструктуры расположены вертикально, имеют одинаковое расстояние между собой и, как правило, выходят из естественных трещин в скале. Туннели остаются невидимыми с поверхности, но обнаруживаются на отполированных поперечных срезах и полевых образцах.

В исследовании, проведенном под руководством профессора Сеса Пасшира из Университета Иоганна Гутенберга в Майнце, приводятся многочисленные доказательства, свидетельствующие о том, что туннели были образованы неизвестным типом эндолитических микроорганизмов, способных метаболизировать карбонатные породы.

Ученые рассказали, что диаметр каждого туннеля составляет менее миллиметра, но их глубина может достигать нескольких сантиметров. Несмотря на небольшой размер, эти образования демонстрируют поразительную структурную регулярность и организованность. Их одинаковая ориентация и химический состав, наблюдаемые в географически удаленных местах, побудили исследователей изучить, могут ли эти особенности иметь биологическое происхождение.

Исследователи выяснили, что внутренние покрытия туннелей химически отличаются от материала, который их окружает. Примечательно, что наполнители были обеднены железом, марганцем и редкоземельными элементами, но содержали органический углерод, фосфор и серу.

Кроме того, анализ стабильных изотопов дополнительно показал расхождение в соотношениях изотопов углерода и кислорода между внутренней частью туннелей и окружающей горной породой. Эти различия позволяют предположить, что органическое вещество могло разлагаться в процессе образования туннелей.

Также ученые поделились, что во всех образцах туннели демонстрируют последовательную картину пространственного избегания. Каждый из них, по-видимому, растет независимо, но не пересекается с другими, образуя непересекающиеся, равномерно распределенные вертикальные массивы.

Исследователи предположили, что такая картина может быть результатом хемотаксического поведения, при котором микробные клетки реагируют на локальные химические градиенты, чтобы избежать избыточного заселения.

Команда ученых заметила, что туннели обычно начинаются в местах разломов, часто на стыках мраморных слоев. Микроскопические поперечные сечения показали, что внутри иногда встречаются слоистые минеральные структуры, которые, возможно, связаны с условиями окружающей среды во время образования туннелей.

Ученые не предложили формальной классификации для этих микроструктур и подчеркнули, что необходимы дальнейшие исследования. Они подчеркнули, что не обнаруживали подобных образований за пределами трех исследованных регионов.

