Трамп резко высказался о судьбе иранского урана

Президент США Дональд Трамп комментирует ситуацию с обогащенным ураном, который остается у Ирана. Рассказал, что хочет с ним сделать.

В социальной сети Truth Social политик написал: «Обогащенный уран («Ядерная пыль!») будет либо немедленно передан США для вывоза и последующего уничтожения, либо, что более предпочтительно, уничтожен на месте или в другой приемлемой локации совместно и по согласованию с Исламской Республикой Иран, при этом комиссия по атомной энергии США или ее аналог выступят в качестве свидетелей данного процесса и события».

