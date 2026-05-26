В США собака… подстрелила человека

В Скоттсблуффе (американский штат Небраска) произошел очень странный инцидент. Тут собака случайно выстрелила из дробовика в прохожую женщину.

Известно, что в местную полицию поступил вызов из круглосуточного магазина после того, как собака случайно выстрелила в человека из дробовика.

Было установлено, что собака приехала к месту происшествия у круглосуточного магазина вместе с владельцами, которые вышли из машины и оставили внутри питомца и заряженный дробовик.

Добавляется, что после этого собака начала ползать по салону и задела оружие, приведя его в действие.

В итоге была пробита дверь автомобиля, а также ранена в руку женщину, которая стояла на светофоре неподалеку.

