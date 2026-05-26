Китай сделал неожиданное заявление об угрозах россиян бить по Киеву

Пекин отреагировал на новые угрозы Москвы массированными ударами по Киеву традиционными абстрактными призывами. Об этом рассказала пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин во время брифинга для СМИ.
«Позиция Китая в вопросе украинского кризиса является последовательной и четкой. Мы считаем только диалог и переговоры единственным жизнеспособным способом для урегулирования конфликта», — заявила Мао Нин.
Китай в очередной раз призвал «соответствующие стороны» совместно остановить эскалацию и вернуться за стол переговоров.
«Мы призываем соответствующие стороны совместно приложить усилия для скорейшего прекращения эскалации и создания условий для возобновления диалога и переговоров», — добавила пресс-секретарь.
На вопрос, эвакуирует ли Пекин из Киева своих дипломатов, пресс-секретарь так и не ответила.
Пекин официально декларирует нейтралитет и избегает называть агрессора и жертву. КНР не участвует ни в каких международных инициативах, направленных на остановку боевых действий.
Китайские чиновники регулярно призывают к «деэскалации и диалогу». Несмотря на это, Россия — ближайший союзник Пекина — игнорирует такие призывы и продолжает наращивать агрессию. Китай делает вид, что не замечает этого игнорирования.
Напомним, Лавров заявил Рубио, что Россия продолжит бить по Киеву.