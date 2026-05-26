Корейцы рассказали, почему стоит есть кимчи

Эксперты из университета Чунан в Южной Корее поведали, почему стоит есть кимчи. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что систематическое употребление в пищу этой закуски связано с более благоприятным уровнем холестерина.

В опыте участвовали 4 666 взрослых жителей страны.

Ученые анализировали связь между потреблением кимчи и дислипидемией – нарушением жирового обмена, при котором повышается уровень «плохого» холестерина или снижается уровень «хорошего» холестерина HDL, защищающего сосуды и сердце.

Пристальное внимание специалисты уделили кимчи из пекинской капусты.

Оказалось, что у мужчин, употреблявших одну-две порции блюда в день, реже выявлялся повышенный общий холестерин.

Добавляется, что у женщин связь оказалась несколько иной: употребление одной-двух порций, а также трех и более порций кимчи в день ассоциировалось с меньшим риском снижения уровня HDL – так называемого «хорошего» холестерина, который участвует в выведении избытка жиров из сосудов.

Корейцы отмечают, что такой положительный эффект связан с процессом ферментации, высоким содержанием клетчатки и биоактивных веществ в овощах. Ферментированные продукты способны влиять на состав кишечной микрофлоры, которая также участвует в регуляции обмена веществ.

