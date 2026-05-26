Новости > Британцы поведали об уникальной пользе свекольного сока

Британцы поведали об уникальной пользе свекольного сока

Александр Панько
26.05.26 17:13
Эксперты из Эксетерского университета в Великобритании выявили новую пользу свекольного сока. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он может снижать артериальное давление у пожилых людей за счет изменения состава бактерий в полости рта.

В проведенном опыте принимали участие 75 людей – 39 младше 30 лет и 36 в возрасте 60-70 лет.

Добровольцы по две недели пили либо свекольный сок, богатый нитратами, либо аналогичный напиток без нитратов. Между этапами делали двухнедельный перерыв.

После этого специалисты оценивали состав бактерий в полости рта и изменения давления.

Выяснилось, что у пожилых участников свекольный сок снижал артериальное давление, тогда как у молодых такого эффекта не наблюдалось. У обеих групп менялся состав микробиома полости рта, но изменения оказались разными.

Указывается на то, что у пожилых людей после приема свекольного сока уменьшалась численность бактерий рода Prevotella, которые исследователи считают потенциально неблагоприятными в данном контексте, и увеличивалось количество бактерий Neisseria, связанных с положительными эффектами для здоровья.

Ученые объясняют эффект ролью нитратов. Данные соединения содержатся в овощах и особенно богаты ими свекла, шпинат, руккола, фенхель, сельдерей и капуста кейл. Часть бактерий полости рта преобразует нитраты в вещества, участвующие в образовании оксида азота – молекулы, которая помогает сосудам расслабляться и поддерживает нормальное давление.

Говорится: «Мы знаем, что диета, богатая нитратами, полезна для здоровья, а с возрастом собственная выработка оксида азота снижается. У пожилых людей также чаще встречается повышенное давление, связанное с риском инфаркта и инсульта».

Британцы акцентируют внимание, что свекольный сок не заменяет лекарства от гипертонии. Однако работа показывает, что продукты, богатые нитратами, могут стать частью стратегии поддержания сосудистого здоровья в пожилом возрасте.

Резюмируется, что полученные показывают на неожиданную роль микробиома полости рта: путь к здоровью сосудов может начинаться не только с сердца или питания, но и с бактерий во рту.

Ранее американцы поведали об уникальной пользе винограда.

