В Виннице во время урока взорвалась граната. Есть пострадавшие

В школе в Виннице во время урока взорвалась имитационно-тренировочная граната, пострадали двое подростков. Об этом говорится в заявлении полиции Винницкой области.

«По предварительной информации, в Виннице около 8.30 один из восьмиклассников принес в учебное заведение предмет, похожий на имитационно-тренировочную гранату, и оставил его на парте. Двое сверстников взяли его в руки, после чего произошла детонация», — рассказали правоохранители.

Сообщается, что в результате взрыва двое подростков обратились к медицинским работникам с жалобами на жжение глаз.

По словам школьника, предмет привез его родственник-военный. Сейчас на месте происшествия работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

