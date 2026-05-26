Названо нынешнее число спутников Starlink на орбите

В компании американского миллиардера Илона Маска SpaceX сделали интересное заявление. Там говорят, что количественный состав орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink составляет 10 442 действующих спутников.

Уточняется, что с мая 2019-го года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже более 12 тысяч интернет-спутников, однако часть из них вышла из строя или сошла с орбиты.

Добавляется, что с начала 2026-го года на орбиту вывели более 1,1 тысячи спутников Starlink с помощью 47 ракет Falcon 9.

В планах – развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч аппаратов для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей нашей планеты широкополосным доступом в интернет в любом уголке Земли.

При этом общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в 10 миллиардов долларов.

Резюмируется, что сейчас сеть Starlink покрывает 160 стран и территорий мира, обеспечивая высокоскоростным интернетом более 10 миллионов активных клиентов.

Ранее мы писали, что Россия не сумела найти замену Starlink.