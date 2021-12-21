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Новости > В УПЦ рассказали, как поститься находясь в больнице

В УПЦ рассказали, как поститься находясь в больнице

Александра Кудрявцева
21.12.21 11:20
129
В УПЦ рассказали, как поститься находясь в больнице
Главное: Если человеку для выздоровления необходимо употребление скоромной пищи, Церковь никогда ему этого не запретит.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.
 
«Отвечая на поставленный вопрос, сначала стоит разобраться с тем, что такое пост. Если в нашем сознании понятие „пост“ отождествляется с понятием „пищевая диета“, это значит только одно: мы, к сожалению, еще очень далеки от Православия. Понятие поста намного шире и пространнее, чем понятие диета», — сказал Андрей Музольф.
 
Он отметил, что пост — это не только и не столько пищевое ограничение, сколько контроль человека над самим собой на всех уровнях его жизнедеятельности. «А сюда входит не только пищеварение. Это и эмоции, и отношение к ближним, и многое другое. И считать, будто совершили пост только на основании ограничения себя в пище, весьма глупо», — добавил он.
 
«Если человеку для выздоровления необходимо употребление скоромной пищи, Церковь никогда ему этого не запретит. Тело человека — это не какой-то рудимент души, но храм Божий. Святой апостол Павел так и пишет: „Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот [храм] — вы“ (1 Кор. 3:16–17). Помним пример святителя Иоанна Златоуста, который чрезмерным постничеством в юности подорвал свое здоровье. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин отмечает: в духовной жизни человека опасны обе крайности: и чрезмерное насыщение, и чрезмерное постничество. А по остроумному замечанию одного мудрого человека, если бы спасение зависело только от вкушаемой пищи, то в рай попали бы лишь одни коровы, которые не едят ничего, кроме травы», — добавил преподаватель КДАиС.
 
Таким образом, по его словам, если человек, находящийся в больнице на лечении, может поститься (здесь говорим именно о посте как диете, ведь ничто не мешает больному человеку соблюдать, так называемый духовный пост, пост «слов, дел и помышлений»), тогда, конечно же, пусть придерживается постовых ограничений.
 
«Но если такой пост может повредить здоровью, то лучше ослабить его и отложить до более благоприятного времени. Для Бога намного важнее мы сами, чем то, что едим или не едим», — заключил Андрей Музольф.
 
В тему: В УПЦ объяснили, что делать, если перед Причастием беспокоит забытый грех.
 

Тэги: больница, пост, УПЦ

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