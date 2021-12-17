На Солнце уже несколько дней фиксируются вспышки

Главное: Ученые фиксируют активность Солнца. Там наблюдаются вспышки.

Детали: На Солнце уже четыре дня фиксируется активность в виде череды вспышек. Об этом заявляет Лабораториия рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П.Н. Лебедева.

Информируется, что с 14 декабря эксперты зафиксировали 34 вспышки класса С.

Минувшей ночью была замечена более мощная вспышка класса М, а индекс активности Солнца был поднят до оранжевого уровня.

Также накануне днем произошел корональный выброс массы, связанный со вспышкой класса C, но он не был направлен в сторону Земли.

В тему: Ученым впервые удалось «потрогать» Солнце.