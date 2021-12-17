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Новости > Киевлянка по неизвестной причине жестоко расправилась с 2-летней дочерью

Киевлянка по неизвестной причине жестоко расправилась с 2-летней дочерью

Александр Панько
17.12.21 09:03
847
Киевлянка по неизвестной причине жестоко расправилась с 2-летней дочерью

Главное: В Киеве правоохранители задержали женщину, которая задушила ремнем свою дочь.

Детали: Жительница Киева задушила свою 2-летнюю дочь ремнем. Как сообщается на официальной странице Киевской городской прокуратуры в Facebook, она призналась в содеянном после того, как медики, приехавшие на место инцидента, установили причину смерти ребенка.

Женщину задержали и сообщили о подозрении в убийстве.

Прокуроры взяли досудебное расследование дела на особый контроль.

Отметим, что о мотивах матери не сообщается. Также неизвестно, кто вызвал медиков.

В тему: Осенью 2009 года в Кривом Роге 27-летняя женщина, работающая дворником, тайно родила дома ребенка и сразу после родов задушила его. Женщина сознательно пошла на убийство младенца, так как не хватало денег, чтобы его прокормить. При этом у нее есть еще одна дочь, двенадцати лет,

В марте 2010 года в Горловке 23-летняя женщина, воспитывавшая двоих детей, задушила младшего из них. При этом она была беременна третьим ребенком.

Тэги: убийство, дочь, мать, криминал, Прокуратура Киева, новости Украины

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