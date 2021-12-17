Киевлянка по неизвестной причине жестоко расправилась с 2-летней дочерью

Главное: В Киеве правоохранители задержали женщину, которая задушила ремнем свою дочь.

Детали: Жительница Киева задушила свою 2-летнюю дочь ремнем. Как сообщается на официальной странице Киевской городской прокуратуры в Facebook, она призналась в содеянном после того, как медики, приехавшие на место инцидента, установили причину смерти ребенка.

Женщину задержали и сообщили о подозрении в убийстве.

Прокуроры взяли досудебное расследование дела на особый контроль.

Отметим, что о мотивах матери не сообщается. Также неизвестно, кто вызвал медиков.

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