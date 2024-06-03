Рабочая неделя в Украине начнется с грозовых дождей

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Украине в начале рабочей неделе. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что ночью понедельника, 3 июня, в большинстве северных, центральных, Харьковской областей, днем в Карпатском регионе местами пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. На остальной территории нашей страны будет без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 13-18, на западе Украины 10-15 тепла. Днем плюс 27-32, в западных, северных, Винницкой областях и на побережье морей 23-28 тепла.

В Киеве завтра ночью местами пройдет кратковременный дождь с грозой, днем будет без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 16-18, днем 25-27 тепла.

Информируется также, что во вторник, 4 июня, кроме юго-востока, пройдут кратковременные дожди с грозами, днем в отдельных районах град. Только ночью на Левобережье будет без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с, во время грозы порывистый.

В западных областях ночью плюс 10-15, днем 20-25 тепла. На остальной территории Украины ночью плюс 14-19, днем 27-32 тепла, в северных областях плюс 23-28.

В украинской столице послезавтра ночью пройдут небольшой кратковременный дождь с грозой, днем в отдельных районах ожидается град. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с, во время грозы порывистый. Ночью плюс 16-18, днем 26-28 тепла.

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