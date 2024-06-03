Как оказалось, проблемы с сердцем у мужчин и женщин возникают по разным причинам

Эксперты из Калифорнийского университета в США узнали кое-что новое о проблемах с сердцем. Появились данные их отчета.

В нем говорится о том, что во время опыта, который прошел на грызунах, выяснилось, что сердечная недостаточность у самцов мыши связана с замедленным выведением кальция из клеток сердца, а у самок – с увеличением количества особого белка титина (N2B) в миокарде.

Поясняется, что сердечная недостаточность представляет собой неспособность сердца к нормальному наполнению и опорожнению, приводящая к нарушению кровоснабжения органов в соответствии с потребностями организма.

Специалисты сфокусировались на анализе сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса левого желудочка (СНсФВЛЖ) у мышей.

Сообщается, что при СНсФВЛЖ миокард сокращается нормально, но сердце не может полностью расслабиться и должным образом наполниться кровью между ударами. Данное состояние известно как диастолическая дисфункция. СНсФВЛЖ характеризуется высокой летальностью и распространенностью.

Выяснилось, что диастолическая дисфункция у самок мышей является результатом изменения белков сердечных волокон, в частности увеличением количества титина (N2B) в клетках миокарда.

Отмечается, что у грызунов-самцов она возникает в результате медленного удаления кальция из клеток сердца в промежутках между ударами.

Ожидается, что полученные результаты могут быть в определенной степени применимы и к людям.

Резюмируется, что для лечения сердечной недостаточности у мужчин и женщин необходимо применять различные препараты.

Ранее была выявлена связь между депрессией и болезнями сердца.