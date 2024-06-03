Офтальмолог назвал неочевидную причину проблем со зрением

Офтальмолог Даррен Грегори из медицинской школы при университете Колорадо в США назвал неочевидную причину проблем со зрением. По его словам, это стресс.

Поясняется, что в условиях стресса в организме усиливается общее воспаление, выступающее провокатором синдрома сухого глаза, то есть комплексного заболевания, возникающего вследствие снижения качества и/или количества слезной жидкости.

Медик также говорит, что продолжительный рабочий день, недостаточное количество сна и трудности при совмещении работы с социальной жизнью могут стать причиной эмоционального стресса.

Врач сообщает, что напряжение может накапливаться и оказывать весомое физиологическое негативное воздействие на весь организм, включая органы зрения.

Также специалист сказал, что общее воспаление в организме, вызванное стрессом, способно усугубить сухость глаз.

Он отметил, что в условиях воспаления белые кровяные тельца (лейкоциты), выступающие важной составляющей иммунной системы человека, собираются на поверхности глаз и начинают выделять особые химические вещества.

Уточняется, что данные соединения и являются причиной жжения и рези, ощущения песка в глазах, покраснения и быстрого утомления при зрительной работе.

Резюмируется, что стресс способен повысить чувствительность к боли во всем теле, в связи с чем симптомы синдрома сухого глаза в период эмоциональной перегрузки могут ощущаться острее.

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