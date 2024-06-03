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Новости > Ученые выяснили о женщинах нечто пикантное

Ученые выяснили о женщинах нечто пикантное

Агата Кловская
03.06.24 01:19
131
Ученые выяснили о женщинах нечто пикантное

Эксперты из университета штата Индиана в США узнали о женщинах кое-что пикантное. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что специалисты проанализировали связь между нежными прикосновениями и чувством удовлетворенности романтическими отношениями среди женщин.

Оказалось, говорят они, что деликатные касания партнера помогают женщинам чувствовать себя более привлекательными и в целом более счастливыми.

Отмечается, что подобные действия уменьшают чувство неудовлетворенности своим телом, от которого, по последним данным, страдает до 40% женщин.

Всего в опыте приняли участие 1 156 женщин в возрасте от 18 до 72 лет, состоящих в прочных романтических отношениях. Из них 75% были замужем, а 77% имели хотя бы одного ребенка.

Подопытные ответили на вопросы о своем отношении к тактильным нежностям со стороны партнера, удовлетворенности своим телом и внешним видом, а также дали оценку качеству текущих отношений.

В итоге была обнаружена прямая взаимосвязь между количеством нежных касаний и более высоким уровнем удовлетворения от собственного тела и отношений в целом.

Ученые также протестировали статистическую модель, предполагающую, что частота нежных прикосновений влияет на удовлетворенность отношениями, по крайней мере частично, за счет повышения женской самооценки.

Ранее были названы самые «развратные» страны мира.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, женщины

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