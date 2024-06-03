Ученые выяснили о женщинах нечто пикантное

Эксперты из университета штата Индиана в США узнали о женщинах кое-что пикантное. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что специалисты проанализировали связь между нежными прикосновениями и чувством удовлетворенности романтическими отношениями среди женщин.

Оказалось, говорят они, что деликатные касания партнера помогают женщинам чувствовать себя более привлекательными и в целом более счастливыми.

Отмечается, что подобные действия уменьшают чувство неудовлетворенности своим телом, от которого, по последним данным, страдает до 40% женщин.

Всего в опыте приняли участие 1 156 женщин в возрасте от 18 до 72 лет, состоящих в прочных романтических отношениях. Из них 75% были замужем, а 77% имели хотя бы одного ребенка.

Подопытные ответили на вопросы о своем отношении к тактильным нежностям со стороны партнера, удовлетворенности своим телом и внешним видом, а также дали оценку качеству текущих отношений.

В итоге была обнаружена прямая взаимосвязь между количеством нежных касаний и более высоким уровнем удовлетворения от собственного тела и отношений в целом.

Ученые также протестировали статистическую модель, предполагающую, что частота нежных прикосновений влияет на удовлетворенность отношениями, по крайней мере частично, за счет повышения женской самооценки.

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