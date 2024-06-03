Американцы назвали неожиданный способ борьбы с одиночеством

Эксперты из университета Содружества Вирджинии в США дали совет, как бороться с одиночеством. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что здоровый сон облегчает последствия социального одиночества для состояния человека.

В проведенном исследовании приняли участие 2 297 мужчин и женщин, средний возраст которых составлял 44 года.

Добровольцы заполнили онлайн-анкету о здоровье сна и прошли тест на определение уровня одиночества.

В результате выяснилось, что улучшение здоровья сна оказалось связано со значительно меньшим уровнем эмоционального, социального и одиночества как такового в целом.

Кроме этого уточняется, что сильнее всего эффект от ночного отдыха проявился среди молодых людей.

Ученые говорят: «Одиночество – это неотложный кризис общественного здравоохранения, и существует острая необходимость в том, чтобы врачи лучше его понимали и лечили. Наши результаты подчеркивают важную роль, которую сон играет в понимании одиночества на протяжении взрослой жизни».

Добавляется: «Усилия по улучшению здоровья сна могут оказать благотворное влияние на одиночество, особенно для молодежи».

Резюмируется, что взрослым людям необходимо спать не менее семи часов в сутки, чтобы сохранять оптимальное здоровье, продуктивность и бодрость в дневное время.

Ранее американцы предупредили о смертельной опасности бодрствования по ночам.