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Новости > На Буковине УПЦ возродила православный фонд милосердия

На Буковине УПЦ возродила православный фонд милосердия

Александра Кудрявцева
15.12.21 10:00
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На Буковине УПЦ возродила православный фонд милосердия
Главное: На Буковине Украинская Православная Церковь создала фонд, целью которого является помощь приходам, пострадавшим от захватов храмов, вдовам священников, активная поддержка строительств новых храмов и обширная социальная работа.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», о целях и деятельности организации рассказал руководитель Буковинского православного религиозного фонда настоятель Михайловского храма села Задубровка иерей Виталий Дуров.
 
«В начале XIX века этот фонд уже существовал на Буковине. Правда его деятельность и масштабы были намного шире, чем сейчас. Он являлся основоположным источником финансирования для монастырей, духовенства, разных просветительских программ. На деньги фонда в свое время был построен Свято-Духовский кафедральный собор и содержался богословский институт. Стипендию из этих средств получали выдающиеся деятели того времени: митрополит Евгений (Гакман), священник и композитор Сидор Воробкевич. Деятельность Буковинского православного фонда распространялась и за пределы Буковины: за его счет, например, был построен храм во Львове», — рассказывает отец Виталий.
 
По его словам, Буковинский фонд был зарегистрирован еще летом 2021 года, но активную работу начал совсем недавно.
 
«Наша цель не только поддержка христианства на Буковине, нужно заботиться о том, чтобы не дать различным внешним силам украсть христианство у наших детей. Примеры захватов храмов канонической Церкви раскольниками, европейская толерантность к греховному, засилье социальных сетей — все это отдаляет юных христиан от веры и от Бога», — отмечает руководитель фонда.
 
Священник рассказал, что направлений деятельности у фонда много, но все они четко структурированы и выполнимы. «Это и юридическая защита приходов, пострадавших от действий активистов из ПЦУ, постройка новых храмов канонической Церкви вместо ранее захваченных, поддержка небольших нуждающихся приходов Украинской Православной Церкви, помощь сиротам, малоимущим, вдовам священников и многое-многое другое», — отметил он.
 
«К сожалению, бывают случаи, когда, в силу разных причин, умирает священник, а зачастую семьи духовенства многодетные, после смерти отца остаются маленькие дети. Цель фонда — помочь им», — подытожил отец Виталий.
 
Отмечается, что все финансирование Буковинского православного религиозного фонда состоит из добровольных пожертвований, коих никогда не бывает достаточно для такой масштабной работы.
 
В тему: Поможем спасти матушку Екатерину: нужны деньги на лечение рака.

Тэги: фонд, помощь, Буковина, УПЦ

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