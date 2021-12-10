Главные новости за 10 декабря 2021 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 10 декабря 2021 года.

- Коронавирусом в Украине заболели 11 327 людей. Умерли 442 больных.

- С 19 декабря на счета украинцев начнут поступать средства за полный курс вакцинации от коронавируса. Стало известно, как их получить и на что можно будет потратить.

- В США подали в суд на Apple. Смарт-часы компании назвали опасными.

- Джулиана Ассанжа разрешили экстрадировать в США. Решение принял Высокий суд Лондона.

- Дональд Трамп назвал Биньямина Нетаньяху предателем. Потом президент США послал бывшего премьера Израиля.

- Озвучены фавориты текущей Лиги чемпионов. Наибольшие шансы на успех имеет «Манчестер Сити».