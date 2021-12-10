Трамп послал бывшего премьера Израиля на три буквы

Главное: Дональд Трамп назвал Биньямина Нетаньяху предателем. Потом президент США послал бывшего премьера Израиля.

Детали: Бывший президент США Дональд Трамп вновь оказался в эпицентре скандала. На этот раз он грязно обругал экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Сделал это политик в интервью изданию Axios.

Дональду Трампу не понравилось, что Биньямин Нетаньях одним из первых поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США, которые, как он уверен, были сфальсифицированы.

Экс-президент сказал: «Первым, кто поздравил, был Биби Нетаньяху, человек, для которого я сделал больше, чем для любого другого, с кем я имел дело. Он мог и промолчать. А он совершил ужасную ошибку».

Он признался, что видео с обращением израильского премьера к Джо Байдену показала ему жена Меланья.

Дональд Трамп добавил: «С тех пор я с ним не разговаривал. Пошел он на х*й».

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