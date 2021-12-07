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Новости > В KSE дали прогноз по смертности от коронавируса в Украине

В KSE дали прогноз по смертности от коронавируса в Украине

Агата Кловская
07.12.21 15:29
120
В KSE дали прогноз по смертности от коронавируса в Украине

Главное: По оценкам Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, до конца года смертность от коронавируса продолжит снижаться. Но в начале 2022 года этот показатель может снова вырасти.

Детали: До конца 2021 года смертность от COVID-19 в Украине продолжит снижаться. Но уже в следующем году есть риск повторной вспышки. Об этом на брифинге заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

«До конца года ожидаем продолжение снижения смертности по всем сценариям. И уже со следующего года мы продолжаем ожидать риск повторной вспышки, особенно учитывая внешнюю угрозу европейских стран, где мы видим тренд переброски вспышки в те страны, в которых заболеваемость меньше росла», — отметил Ганиченко.

Наибольший риск повторной вспышки, по оценкам KSE, прогнозируется на начало 2022 года.

В тему: В KSE объяснили, почему 10 регионов никак не выйдут из «красной» зоны.

Тэги: Киев, Украина, общество, смертность, прогноз, новости Украины, коронавирус

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