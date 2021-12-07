В KSE объяснили, почему 10 регионов никак не выйдут из «красной» зоны

Главное: В «красной» зоне карантина до сих пор остаются 10 регионов. Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко рассказал, что их держит в этих рамках.
Детали: Сегодня в Украине состоялся парад выхода областей из «красной» зоны карантина. Однако в этой зоне остались еще 10 регионов. Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
«Основной сдерживающий фактор — это недостаточный уровень тестирований. Для того, чтобы регионы выходили из „красного“ уровня, необходимо наращивать темпы тестирования по крайней мере на четверть», — сообщил он.
С 7 декабря «красная» зона сократилась и охватывает 10 регионов:
— Запорожская область;
— Сумская;
— Николаевская;
— Житомирская;
— Киевская;
— Хмельницкая;
— Черниговская;
— Волынская;
— Черкасская;
— Винницкая.
В тему: Сегодня 9 регионов Украины выходят из «красной» зоны.