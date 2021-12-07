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Новости > В KSE объяснили, почему 10 регионов никак не выйдут из «красной» зоны

В KSE объяснили, почему 10 регионов никак не выйдут из «красной» зоны

Агата Кловская
07.12.21 12:44
85
В KSE объяснили, почему 10 регионов никак не выйдут из «красной» зоны

Главное: В «красной» зоне карантина до сих пор остаются 10 регионов. Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко рассказал, что их держит в этих рамках.

Детали: Сегодня в Украине состоялся парад выхода областей из «красной» зоны карантина. Однако в этой зоне остались еще 10 регионов. Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

«Основной сдерживающий фактор — это недостаточный уровень тестирований. Для того, чтобы регионы выходили из „красного“ уровня, необходимо наращивать темпы тестирования по крайней мере на четверть», — сообщил он.

С 7 декабря «красная» зона сократилась и охватывает 10 регионов:

— Запорожская область;

— Сумская;

— Николаевская;

— Житомирская;

— Киевская;

— Хмельницкая;

— Черниговская;

— Волынская;

— Черкасская;

— Винницкая.

В тему: Сегодня 9 регионов Украины выходят из «красной» зоны.

Тэги: Украина, новости Украины, общество, зоны карантина, карантин, коронавирус

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