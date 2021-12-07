Основной защитник «Динамо» не сыграет с «Бенфикой». Вмешался коронавирус

Главное: Киевское «Динамо» вылетело в Лиссабон на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики». Вместе с командой не полетел поляк Томаш Кендзера, который, по имеющейся информации, сдал позитивный тест на коронавирус.

Детали: Делегация киевского «Динамо» отправилась в Лиссабон за два дня до заключительной встречи группового раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой».

Наставник киевской команды Мирча Луческу взял в Португалию следующих исполнителей:

Вратари: Бойко, Бущан.

Защитники: Забарный, Караваев, Миколенко, Сирота, Тымчик, Шабанов.

Полузащитники: Андриевский, Антюх, Буяльский, Витинью, де Пена, Вербич, Леднев, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Шепелев.

Нападающие: Гармаш, Кулач, Рамирес, Шкурин.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, защитник «Динамо» Томаш Кендзера заразился коронавирусом, что показал сданный им тест. Таким образом польский футболист не полетел в столицу Португалии на матч с «Бенфикой». Также он пропустит поединок 18-го тура УПЛ против «Зари», после чего «Динамо» отправится на зимний перерыв.

Матч последнего, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — «Динамо» начнется в среду, 8 декабря, в 22:00 по киевскому времени.

В тему: Сегодня в Киеве работа общественного транспорта будет продлена на час. Связано это с проведением матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и тираспольским «Шерифом».