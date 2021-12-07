Погода в Украине на выходные: снова пойдет снег

Главное: В ближайшие выходные в Украине пойдет снег. Но будет не очень холодно.

Детали: Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие выходные, 11-12 декабря. Появился прогноз Гидрометцентра.

Сообщается, что на большей части территории страны пройдет снег с дождем.

Сухо будет лишь в южных областях и Крыму.

Днем ожидается от 1 мороза до 11 тепла, а ночью будет от минус 4 до плюс 4.

В Киеве прогнозируют снег: днем 3-5 тепла, а ночью от 1 мороза до 1 тепла.

Карта погоды:

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