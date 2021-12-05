Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Священник УПЦ рассказал, как приблизиться к Богу

Священник УПЦ рассказал, как приблизиться к Богу

Александра Кудрявцева
05.12.21 17:00
33
Священник УПЦ рассказал, как приблизиться к Богу
Главное: Человек сам не в состоянии приблизиться к Богу, но Господь Своим смирением и жертвенной любовью преодолел эту пропасть и теперь каждый может восстановить эту связь через Причастие.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал протоиерей Александр Клименко.
 
«Очень хорошо понимаем, как падаем благодаря своим „добродетелям“. Только совершили какой-то добрый поступок, а рядом — глупый помысел и гордыня. Мы сами не можем приблизиться к Богу. Господь Своим смирением и жертвенной любовью преодолел пропасть, которая существует между нами и Творцом, и теперь каждый может через Причастие возобновить эту связь. Грех растворяется в безгрешности Бога, смертность и тленность растворяется в Его бессмертии и нетлении. Все покрывается Божьим величием и благодатью», — рассказал священник.
 
Отец Александр подчеркнул, что Господь примирил весь мир и сделал так, что люди разного цвета кожи и взглядов объединились, благодаря Церкви и Причастию.
 
«Ведь если у меня течет та же кровь, что у Богочеловека Иисуса, то я „свой“ Господу. Если я причащаюсь Тела и Крови Христовой с верой в Его силу, в Его спасительный подвиг, то становлюсь „своим“ Создателю. Если я буду жить по заповедям и каяться в грехах, покаяние каждый раз будет возвращать меня в объятия Творца, и я буду в тот же миг „усыновлен“ Богом», — отметил протоиерей Александр Клименко и пожелал быть верными Господу Иисусу Христу.
 
В тему: Священник УПЦ рассказал об ангелах, которые помогают на пути к Богу.
 
 

Тэги: Бог, УПЦ

Комментарии

Статьи

04.12.21 09:12

Как восстановить Украину на Донбассе и в Крыму?

Автор: Александр Абакумов

Дайджест

Сценарии прохождения отопительного сезона в Украине
03.12.21 14:30

Сценарии прохождения отопительного сезона в Украине

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
05.12.21 16:35

Запорожский митрополит УПЦ передал медоборудование в больницу на сумму 62 тыс грн
05.12.21 16:10

Предстоятель УПЦ рассказал, какая молитва самая сильная
05.12.21 14:51

С завтрашнего дня в Украине изменятся условия «желтой» зоны карантина: что известно
05.12.21 12:11

Британские ученые дали неутешительный прогноз относительно пандемии коронавируса
05.12.21 11:31

В США мужчина наткнулся на «существо из ночных кошмаров», гуляя у океана
05.12.21 05:53

Международный день добровольцев (волонтеров): какой праздник отмечается 5 декабря 2021 года
04.12.21 21:10

Врач-священник УПЦ рассказал о духовных причинах болезней
04.12.21 16:50

Епископ УПЦ рассказал, о чем напоминает праздник Введения во храм Богородицы
04.12.21 16:10

Священник УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Введения во храм Богородицы
04.12.21 15:33

Под Киевом школьники отравились антисептиком, который притащили в класс со свалки
05.12.21 14:51

С завтрашнего дня в Украине изменятся условия «желтой» зоны карантина: что известно
04.12.21 00:34

Турция предоставит Украине еще больше «Байрактаров», несмотря на жалобы Путина
03.12.21 18:59

Главные новости за 3 декабря 2021 года
03.12.21 15:48

«Нам нужна одна победа»: в России умерла известная актриса театра и кино Нина Ургант
03.12.21 13:37

В РПЦ призвали запретить шутки с поеданием эмбрионов в TikTok
03.12.21 12:52

В ОП объяснили, почему нельзя просто так взять и выдать «вовину тысячу»
03.12.21 09:36

Коронавирус в Украине: 13 777 заболевших и 509 погибших
03.12.21 08:54

В США прогнозируют дичайшую инфляцию
02.12.21 22:31

Появилось видео, как девушка бросилась под поезд метро в Киеве
02.12.21 22:13

Ученые придумали жвачку, «ловящую» коронавирус прямо во рту
29.11.21 21:00

Худший день президента: Зеленского собираются унизить в зале Верховной Рады, - соцсети
29.11.21 14:07

«Ласунка» решила подсластить украинцам зиму
29.11.21 11:23

Диетолог поведала, какой орех – самый вредный
01.12.21 10:47

Украинская судебная система в сфере защиты прав детей не соответствует стандартам - правозащитник Европы Мариус Рейкерос
30.11.21 19:14

Одиозного депутата Киву разжаловали из кандидатов наук
02.12.21 00:01

Диетолог призвала хотя бы временно отказаться от кофе
29.11.21 09:54

Рабочая неделя началась с обвала курса гривны
30.11.21 11:41

В «Слуге народа» рассказали, сколько платят украинцам за участие в «госперевороте»
30.11.21 18:59

Главные новости за 30 ноября 2021 года
30.11.21 00:01

Ученые доказали, что бокс таки вреден для мозгов
Фото и Видео
В США мужчина наткнулся на «существо из ночных кошмаров», гуляя у океана
В США мужчина наткнулся на «существо из ночных кошмаров», гуляя у океана
В США мужчина наткнулся на «существо из ночных кошмаров», гуляя у океана
В США мужчина наткнулся на «существо из ночных кошмаров», гуляя у океана
Американские инженеры создали робота-попугая
Американские инженеры создали робота-попугая
Меркель провели с должности канцлера факельным шествием и панк-роком
Меркель провели с должности канцлера факельным шествием и панк-роком
Появилось видео, как московские дворники эпично подрались из-за снега
Появилось видео, как московские дворники эпично подрались из-за снега
Кличко рассказал, когда и как подорожает проезд в Киеве
Кличко рассказал, когда и как подорожает проезд в Киеве
Появилось видео, как девушка бросилась под поезд метро в Киеве
Появилось видео, как девушка бросилась под поезд метро в Киеве
При обыске у главного антифашиста Кивы якобы нашли картину в образе Бенито Муссолини, – СМИ
При обыске у главного антифашиста Кивы якобы нашли картину в образе Бенито Муссолини, – СМИ
Против Меган Маркл выдвинули пикантные обвинения
Против Меган Маркл выдвинули пикантные обвинения
Антивакцинаторы за две недели собрали почти 1 млн гривен для освобождения своего лидера Стахива
Антивакцинаторы за две недели собрали почти 1 млн гривен для освобождения своего лидера Стахива
Запуск украинского спутника перенесли на начало следующего года
Запуск украинского спутника перенесли на начало следующего года
fraza.com
Новости блогосферы
24.11.21 21:18

Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
17.11.21 22:28

Зачем англо-саксы провоцируют Россию?
08.11.21 22:10

Европу атакует хтоническая сила
05.11.21 11:45

В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности

Опрос

Чем закончится война Ахметова с Зеленским (Коломойским)?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.