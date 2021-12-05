Священник УПЦ рассказал, как приблизиться к Богу

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С завтрашнего дня в Украине изменятся условия «желтой» зоны карантина: что известно
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«Нам нужна одна победа»: в России умерла известная актриса театра и кино Нина Ургант
В РПЦ призвали запретить шутки с поеданием эмбрионов в TikTok
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Коронавирус в Украине: 13 777 заболевших и 509 погибших
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