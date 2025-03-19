Россия готовится к конфронтации с Европой, — фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия ведет подготовку для конфронтации с Европой. По ее мнению, эпоха безопасности и мира для европейцев прошла. Об этом сообщает Тimes.

«Эпоха мирных дивидендов давно прошла», — заявила президент Еврокомиссии во время выступления перед военными курсантами в Дании.

Фон дер Ляйен предупредила, что Россия «готовится к будущей конфронтации с европейскими демократиями». По словам главы Еврокомиссии, это связано с тем, что древнейший партнер Европы — США — смещает свой фокус на Индо-Тихоокеанский регион.

«Архитектуру безопасности, на которую мы полагались, больше нельзя воспринимать как должное. Эпоха сфер влияния и конкуренции за власть вернулась», — подчеркнула она.

Из-за угрозы со стороны России Европа усиливает свои усилия по помощи Украине и собственную обороноспособность. Издание добавляет, что фон дер Ляйен поддержала создание новой «совместной рабочей группы с Украиной», а в Брюсселе обсуждают планы по предоставлению Киеву двух миллионов артиллерийских снарядов в этом году, а также систем противовоздушной обороны и ракет для ударов.

«Это то, что мы называем стратегией стального дикобраза», — отметила она.

Напомним, Европа готовится к «немыслимому» сценарию в случае войны с РФ.